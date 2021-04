El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, confirmó hoy el hallazgo en la Isla de la variante sudafricana de COVID-19, denominada B.1.351.

La información surge tras identificar un brote de contagios en el área metropolitana. De los siete casos revelados tras el brote, seis personas tienen la variante británica y una persona tiene la variante sudafricana.

Las personas contagiadas con la variante británica son personas con la secuencia de la vacuna completada.

“Estamos constantemente vigilantes a las mutaciones del virus del COVID-19, no obstante, debemos estar en alerta por el aumento de variantes identificadas en la Isla, es de mucha preocupación tener entre nosotros, hasta el momento, 126 casos. Sin embargo, el equipo de epidemiología del Departamento está alerta en el monitoreo de los casos para que sean tratados de forma efectiva”, aseguró el secretario en declaraciones escritas.

Al momento, se han identificado 126 casos portadores de variantes del virus SARS-CoV-2, de las cuales 104 son identificadas como variantes de preocupación y 22 de interés. No se ha registrado en la Isla ningún caso de variante de gran consecuencia.

Según explicó el galeno, una variante de preocupación es cuando el virus presenta cambios que lo hace tener unas características particulares, por ejemplo, ser más transmisible y por ende generar más casos de COVID-19. Las variantes de interés aún no han acumulado el número de cambios necesarios para llegar a convertirse en una variante de preocupación, pero sí tienen algunas de esas características, y por esto se mantienen en monitoreo.

Dentro de las variantes de preocupación identificadas en Puerto Rico se encuentran 90 casos del Reino Unido (B.1.1.7), 10 casos de la de California (B.1.429) y tres casos de la mutación californiana (B.1.427). Mientras, en las variantes de interés hay dos de Brasil (P.2), 15 casos de la variante de Nueva York (B.1.526) y cinco casos de su mutación (B.1.526.1).

El informe de casos de variantes reveló que hay 46 casos en la región de Ponce, 34 casos en la región metropolitana, 14 en la región de Mayagüez, 13 en la región de Bayamón, 9 en la región de Arecibo. Mientras, en la región de Caguas hay cinco casos y tres en la región de Fajardo.

El secretario detalló que dentro de la edad de 20 a 29 años se ha identificado el mayor número de variantes con 29 casos, y 22 casos dentro del grupo de 40-49 años, donde precisamente se ha reflejado un alza de contagios por COVID-19 en las pasadas semanas.

“Es preocupante, no es un asunto menor, la población se ha relajado en las medidas de prevención y de esta manera no vamos a frenar la pandemia. La exhortación es a continuar protegiéndonos y respetar los protocolos salubristas. No obstante, hemos logrado avanzar en el proceso de vacunación con más de 1.8 millones de dosis administradas, según la plataforma del gobierno federal, Tiberius”, sostuvo Mellado López.

El Departamento de Epidemiología de Salud Pública del Departamento de Salud cuenta con la colaboración del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en San Juan y la Ponce Health Sciences University (PHSU). Además, tres laboratorios en la isla -Quest, LabCorp e Ilumina- envían al CDC en Atlanta muestras para secuenciar y mantener la vigilancia molecular.