La organización Boricuas de Corazón, que reúne a puertorriqueños de la zona de Tampa, abrió a disposición de los residentes de la Isla su teléfono satelital para crear una “conexión” entre familias durante y tras el paso del huracán Milton por el área.

Según precisó la fundadora del grupo, Linda Pérez Hillsborough, el número a llamar es el 954-496-1463.

Mientras, mañana, jueves, también podría estar disponible el número telefónico de la oficina de la organización, que es el 813-502-5021.

Al ser atendido, dijo, los residentes de Tampa tendrían que dar su nombre, el lugar en el que se encuentran y datos sobre su condición. Esta información se guardaría en un listado por si boricuas residentes en la Isla llaman para conocer del estado de su familiar, se le pueda notificar que ya ha estado en contacto con la organización.

Mientras, desde Puerto Rico se puede llamar en un intento de contactar en Tampa al familiar tras el paso de la emergencia. La organización intentaría hacer el trámite de localizar a la persona para poder establecer ese vínculo en esta emergencia.

“Sería una conexión para dar seguridad”, indicó Pérez Hillsborough, al reconocer que existe un poco de ansiedad de ambos lados a causa del inminente azote del huracán Milton.

La líder boricua alegó que desde que han abierto las líneas del teléfono satelital con el que cuentan, ya se han recibido 1,700 llamadas.

“Hay muchos padres llamando llorando, porque sus hijos no evacuaron las áreas. Les estamos dando el mensaje para que entienda que no todo el mundo tiene que evacuar. Les estamos enviando un mensaje de texto para decirles en qué zona fue la evacuación para que se sientan más tranquilos”, comentó.

Mientras, los residentes de Tampa que se han comunicado a la línea es para establecer que “están bien. Muchos están llamados diciendo que mis papás están preocupados”.

Tras hacer estos comentarios, Pérez Hillsborough llamó a los residentes de Puerto Rico a la calma y a que les envíen buenos deseos a través de la oración.

“Queremos pedirles la calma a todas nuestras familias puertorriqueñas que, como yo, tengo a mi madre Gladys Luna en Puerto Rico, en Carolina. Queremos pedirles mucha oración, pedirles que nos acompañen en oración”, solicitó.

También llegó a decir que “le pido a todos esos padres que nos han llamado, que se calmen, porque es un periodo bastante extenso. Creo que nos deben llevar en sus oraciones para darnos esa fuerza que se necesita”.

En general, la boricua dijo que en la zona de Tampa lo que se vive, previo a la llegada del temporal, es “una quietud y una calma tremenda”.

Comentó que el día inició bajo lloviznas, pero no hay una sensación de aire freso. Dijo que se siente “caliente”.

“Se siente vapor, un calentón que no es normal, porque en otros huracanes vemos lluvia y temperatura liviana”, precisó.

Para enfrentar la tormenta, la residencia de Pérez Hillsborough se ha convertido en el centro de operaciones, pues queda retirada de la zona llamada al desalojo obligatorio. Allí se albergarán unos 45 boricuas de Yauco, Ceiba, Ciales y Vega Alta, entre otros pueblos, a atender las llamadas y a estar listos para cuando puedan comenzar a prestar ayuda a la comunidad.

La líder reiteró que el censo que han realizado apunta a que el 92% de los boricuas que residen en Tampa decidieron marcharse a casa de familiares, amistades en zonas más seguras o hacia el norte del estado en lo que pasa este huracán.

“En este momento no hay nadie en la carretera, es como un toque de queda voluntario. No hay negocio abierto y no hay gasolina”, señaló.

Pérez Hillsborough también aprovechó para reclamar a los boricuas que residen en Tampa a que cuiden su vida en todo momento.

Recordó que el estado ha alertado de posibles cargos criminales contra personas que arriesguen su vida para obtener vídeos para las redes sociales.

“Se van a poner cargos criminales contra el que esté arriesgando la vida por estar novelereando en Facebook y TikTok. No quiero ver un titular de un puertorriqueño que diga que no siguió las instrucciones”, sostuvo.

La organización Boricuas de Corazón ya ha comenzado a recaudar fondos para la respuesta que tendrán hacia la emergencia, en especial para cumplir con la misión de llevar alimentos a los damnificados. Los donativos podrán realizarse por el ATH Móvil 347-942-3698, bajo el nombre de Zulma Medina Rodríguez. También puede depositar fondos directamente en Vega Coop, a la cuenta 102164700.