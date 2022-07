A horas de que la menor de 13 años con autismo severo, que fue víctima de un patrón de agresión sexual de parte de su padrastro en Gurabo, diera a luz a una bebé mediante cesárea, la madrina de la niña expresó estar dispuesta a asumir la custodia de ella y la criatura, que se encuentran bajo custodia provisional del Departamento de la Familia.

En declaraciones a Telenoticias, Jessica I. Muñoz sostuvo que si nadie, incluso el padre biológo de la joven, Jorge Reyes Aponte, está dispuesto a cuidarlas, que para ella “no será una carga”.

“Si papá, Georgie, si me estás escuchando en estos momentos, es tiempo que ayudes a tu hija, y que los familiares más cercanos estén con ella, que ella se sienta que, aunque no pueda expresarlo, que ella se sienta que la van a cuidar y que la van a proteger”, manifestó Muñoz al noticiario.

PUBLICIDAD

Las expresiones de la madrina de la perjudicada se producen a días de que las autoridades acusaran a Carlos Soto Rivera, de 49 años, tras confesar que agredió sexualmente a la menor por tres años y a su madre, Ana Castro Leduc, de 41 años, por negligencia bajo la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Ambos se encuentran encarcelados tras no prestar una fianza de $300,000 y $500,000, respectivamente.

El patrón de abuso sexual al que era sometida la niña fue revelado el sábado luego de que la llevaran a la sala de emergencias de un hospital, ya que llevaba varios días quejándose de dolor abdominal. Tras dejar a la progenitora y a la menor en el hospital, su padrastro manejó hasta la comandancia de área de Caguas donde confesó los hechos.

“Ana, me fallaste como amiga, como madrina, en todo, porque tú dabas la vida por esa niña y permitir que alguien tan inescrupuloso la tocara, eso no se lo voy a perdonar jamás, jamás, porque ella no sabía defenderse”, sostuvo la madrina.