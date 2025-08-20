El Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH) sigue atento a dos ondas tropicales en el Atlántico que pudieran convertirse en depresiones tropicales en los próximos días.

Así lo dio a conocer este miércoles en el informe de perspectiva del trópico de las 2 de la tarde.

La primera se encuentra al este del arco de las Antillas y pudiera estar cerca al noreste de Puerto Rico para el fin de semana.

“Una onda tropical localizada a varios cientos de millas al este de las Islas de Sotavento continúa produciendo una amplia zona de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. Las condiciones ambientales parecen ser propicias para un desarrollo gradual de este sistema, y podría formarse una depresión tropical para este fin de semana mientras se desplaza cerca o al norte del norte de las Islas de Sotavento”, lee el informe del CNH.

La segunda, se encuentra al oeste del as Islas de Cabo Verde y a pesar de estar mostrando más señales de desarrollo al momento, si vida ciclónica pudiera ser muy corta.

“Datos de vientos en superficie obtenidos por satélite más temprano hoy revelaron que un área concentrada de lluvias y tormentas, ubicada a varios cientos de millas al suroeste de las Islas de Cabo Verde, no presenta una circulación cerrada en superficie. Las condiciones ambientales parecen ser marginalmente favorables para un desarrollo adicional durante el próximo día aproximadamente, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste-suroeste a unas 15 mph y podría formarse una depresión tropical de corta duración”, dijo el ente.

Los meteorólogos de CNH anticipan que aunque la onda se convierta en depresión tropical, la misma estaría enfrentando condiciones hostiles que le estarían prohibiendo fortalacer su desarrollo.

La temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.