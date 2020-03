El secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado, dio a conocer esta noche que se realizarán pruebas a otros dos nuevos casos sospechosos de coronavirus, COVID-19, conforme a los criterios de la nueva guía de evaluación y reporte de personas bajo investigación de sospecha de contagio de coronavirus, COVID-19, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Queremos mantener a la ciudadanía debidamente informada sobre todo lo relacionado a este nuevo virus. Con estos dos, hasta ahora, se han autorizado cuatro pruebas. Dos fueron realizadas al matrimonio de nacionalidad italiana que llegó a la isla a través de un crucero. La otra prueba fue realizada a un hombre paciente de cáncer, residente de Puerto Rico. Y el último caso al que se le tomó muestra para hacerle las pruebas de COVID-19, fue a un ciudadano americano, residente de California, que fue trasladado en un helicóptero del Coast Guard, desde un crucero hasta el hospital Mayagüez Medical Center” explicó por escrito Rodríguez Mercado.

Por otra parte, en relación al caso sospechoso de la mujer italiana proveniente de un crucero y que se mantiene en aislamiento en un hospital de la capital, detalló que, al momento, el esposo no ha presentado síntoma alguno, lo que es una señal positiva, ya que es la persona que mayor contacto ha tenido. Esto a su vez, es un aliciente en cuanto a la posibilidad de la transmisión de otros pasajeros que hayan circulado en la isla, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, la proporción de infecciones asintomáticas parecer ser relativamente rara y no ser un factor importante de transmisión. Lo que significa que las probabilidades de contagio con una persona que no presente síntomas, son bajas.