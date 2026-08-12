El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) activó este miércoles un operativo de emergencia en el cayo Icacos, en Fajardo, para atender a un delfín que tiene un equipo de buceo incrustado en su cuerpo.

Miembros del Cuerpo de Vigilantes y personal técnico de la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación, incluidos biólogos, se encuentran en la zona para intentar atender al animal y remover el equipo de buceo, el cual fue descrito como una careta.

“En horas de la madrugada de hoy, miércoles, el Cuerpo de Vigilantes tomó conocimiento de una serie de videos y fotografías mostrando un delfín en la zona del islote de Icacos en Fajardo y el cual se le observa un equipo de buceo incrustado en su piel. Ante esto, hemos coordinado con la Secretaría Auxiliar de Conservación e Investigación y su personal técnico de biólogos para atender, con premura, esta situación”, expresó el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, en declaraciones escritas.

El DRNA adelantó que se cerrará el tráfico de embarcaciones acuáticas en la región mientras se realizan las labores para atender al delfín.

El cayo Icacos forma parte de la Reserva Natural Marina Cayos de la Cordillera.