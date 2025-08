Unas 576 escuelas de las más de 800 a nivel Isla están bajo reparaciones directas, anunció esta tarde el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

En estos planteles, se desarrollan 784 proyectos, pues una escuela puede requerir más de una reparación, ya sea de mitigación sísmica, impermeabilización de techos o mejoras a facilidades deportivas, sufragados con una inversión de más de $3,800 millones de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), ESSERR III y “otras fuentes”.

“Hay unas metas muy particulares en unas escuelas, temas de baño, el tema de la limpieza, el tema de la electricidad, el tema de la plomería, temas que atienden la necesidad básica de la escuela, atenderlos de primera mano, e igualmente escalonar y calendarizar (para otros proyectos)”, comentó el titular durante conferencia de prensa que se celebró esta tarde en la sede del Departamento.

PUBLICIDAD

La meta es que todas estas escuelas se reparen para el 2032.

En cuanto al arreglo de columnas cortas, de 162 que urgían reparación, se han culminado 158. Resta reparar las columnas cortas de cuatro escuelas, cuyos nombres no fueron especificadas en la conferencia de prensa. Se proyecta que estos arreglos se completarán para diciembre de este año.

La región que más se impactará será la de Ponce, ya que se esperan reparar 121 escuelas para un total de 168 proyectos.

14 Fotos Educación confía en que todos los planteles se reparen para el 2032.

Precisamente, es en la región sureña donde restan los últimos cinco planteles modulares. En los municipios de Ponce, Guayanilla, Guánica, Yauco y Peñuelas, aún hay estudiantes en escuelas “alternos”, compartiendo planteles o cursando sus estudios en escuelas en desuso, debido a las condiciones precarias de sus propias escuelas. Pese a preguntas de este diario, no se pudo especificar cuántas “escuelas alternas” hay en estos cinco municipios.

“Todas las escuelas en términos generales tienen materiales y tienen mobiliario. En términos de infraestructura y condiciones aceptables para aceptar a nuestros estudiantes, se supone que todas (estén listas). Una infraestructura que no esté en condiciones para recibir estudiantes es una escuela que no debe abrir. Punto. Por eso tenemos estudiantes que van a estar regresando a esas modalidades alternas, porque todavía no se terminan”, dijo el secretario de cara al comienzo del nuevo año escolar, que cuenta con sobre 226,000 jóvenes matriculados.

La región de menos necesidad es la de Mayagüez, con 65 escuelas que urgen de atención y 83 proyectos calendarizados.

Por otra parte, de 52 canchas deportivas por reconstruir o reparar 40 se han completado. En cuanto al sellado de techos, se han terminado 284 proyectos de 308.

PUBLICIDAD

Las iniciativas según sus programas

Los proyectos están divididos en los programas FEMA 4339, FEMA 4473, ESSER III e impermeabilización de techos.

El programa FEMA 4339 incluye INNOVA, 31 proyectos de remodelación, reconstrucción o construcción en 28 escuelas. Entre estas, está la reconstrucción de la Escuela Superior Ocupacional Áurea E. Quiles Claudio, en Guánica, la cual fue destruida por el sismo de magnitud 6.8 en enero de 2020. Este programa, también, incluirá cinco demoliciones y están pronosticados a finalizar en septiembre de 2032. Por otro lado, el programa incluye 90 reparaciones directas.

El Departamento de Educación (DEPR) informó hoy sobre los trabajos que se están ejecutando en las escuelas públicas de cara al inicio del año académico 2025-2026, como parte de un plan estratégico integral de mantenimiento, reacondicionamiento e infraestructura. ( Suministrada )

El programa FEMA 4473 es el “programa de terremotos”, pues se aplicarán 79 proyectos en 74 escuelas para una modernización sísmica, o “seismic retrofit”. Se espera culminar todos los trabajos en este programa para agosto de 2029. También, este programa incluye 62 reparaciones directas en 60 planteles.

El programa ESSER III incluye la segunda fase de la reparación de columnas cortas y de facilidades deportivas y recreativas, con fecha de compleción en diciembre de 2025, y los proyectos AFFAF, de impermeabilización de techos, culminarán en noviembre de 2025.

Mientras se completen estas reparaciones, se ha establecido planes “compartidos” para mover a la población estudiantil impactada, ya sea a universidades o colegios o escuelas cerrados.

“No quiero movilizar como hicimos hace dos años atrás que movilizaos y la construcción tardó dos años. Quiero movilizar cuando sea justo y necesario movilizar la comunidad escolar. La movilización se va a hacer ya justo cuando vayamos a arrancar, pero igualmente la planificación se está dando”, anticipó Ramos Parés.

PUBLICIDAD

Proyectos de mitigación

Para evitar más contratiempos con relación a las reparaciones necesarias con cada inicio escolar, se estableció un plan estratégico integral de mantenimiento, reacondicionamiento e infraestructura, especificaron Ramos Parés y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix La Salle.

“Es seguir organizando un mantenimiento rutinario en las escuelas, reconocer que cada cierto tiempo hay que seguir sellando techos, que cada cierto hay que (reparar) los techos de las canchas si hay un desagüe, que hay que reemplazar ciertas áreas…que las escuelas no tengan que estar esperando 15, 20 años por la reparación de una subestación, porque compraron un aire que lo tienen en cajas por tres, cinco años que son situaciones que hemos visto, que hemos vivido. Así que, estamos planificando para no solamente atender el tema de ‘back to school’, (sino también) calendarizar labores de infraestructura que son mayores y que tengan las adecuadas asignaciones de fondos, sino que igualmente en nuestro plan financiero (se incluya el mantenimiento)”, detalló Ramos Parés.

Por esto, la Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Públicas (OMEP) reportó que 49 municipios firmaron convenios para el mantenimiento de áreas verdes. Con una inversión total de $10,262,685.48, se beneficiarán a 477 escuelas. Para otras 65 escuelas, se firmaron acuerdos con contratistas privados para estas labores.

Además, se han adjudicado contratos de fumigación, mantenimiento de pozos sépticos y manejo de desperdicios sólidos, con una inversión combinada que supera los $6 millones.

A través del programa Back to School 2025, se harán limpiezas profundas, reparaciones menores, pintura, rotulación e instalación de luminarias y acondicionadores de aire.

PUBLICIDAD

Las brigadas regionales han intensificado los trabajos de limpieza profunda en los planteles escolares, incluyendo lavado a presión, desinfección de espacios comunes y acomodo de salones. Se completarán a más tardar el 12 de agosto.

Por otro lado, 286 escuelas recibirán generadores eléctricos, repartición que se espera culminar para el 17 de septiembre. De igual forma, se han instalado o están en proceso de instalación 176 cisternas de agua potable, con proyección de finalización para el 31 de agosto.

Bajo la dirección del Área de Servicios Generales, se han reemplazado pupitres por sillas y mesas. En esta primera fase, se impactarán 720 escuelas con una inversión de $54.9 millones, entregando más de 211,000 unidades.