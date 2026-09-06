Los embalses La Plata y Cidra se mantienen en nivel de “ajustes”, luego de que descendieran sus niveles, según el monitoreo que realiza la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La Plata (Toa Alta) reflejó que perdió 2 centímetros para colocarse en 44.52 metros. Mientras, Cidra actualmente está en 400.16 metros tras disminuir su capacidad en 1 centímetro.

Además de ellos, otros 8 embalses perdieron agua, como Carraízo (Trujillo Alto) (0.07 m) y Fajardo (0.02 m), ambos bajo “observación”. Mientras Toa Vaca (Villalba), Carite (Guayama), Patillas, Guayabal, Lucchetti (Yauco) y Cerrillos (Ponce) también mostraron disminución, pero están en nivel de “seguridad”.

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Los embalses La Plata y Cidra permanecen en nivel de "ajustes operacionales". ( Captura )

Los lagos o embalses que reflejaron aumento en su capacidad fueron: Río Blanco (Naguabo), que está bajo “observación”; Guineo (Orocovis), el único en “desborde”; además de Matrullas (Orocovis), Garzas (Adjuntas); Guayo (Lares), Dos Bocas (Arecibo) y Caonillas (Utuado), todos en “seguridad”.

Mientras, Loco (Yauco) y Guajataca (Quebradillas) se mantuvieron sin cambios, ambos en “seguridad”.

Para este domingo, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día caluroso con aguaceros en la tarde, especialmente sobre el interior y el oeste de Puerto Rico.