El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Fajardo, Río Grande y Luquillo hasta las 12 de la medianoche, esto debido al mal tiempo y la lluvia que ha traído sobre el área local las bandas asociadas al huracán Erin a su paso por el Atlántico.

El mismo está en efecto hasta las 12 de la medianoche.

Y es que las bandas externas del huracán Erin están produciendo lluvias que se extenderán hasta el domingo, tanto sobre el área local como las Islas Vírgenes y las Islas de Sotavento. Se espera que el huracán deje acumulaciones de lluvia de entre dos a cuatro pulgadas en general y hasta seis pulgadas en algunas áreas.

Aunque hay una vigilancia de inundaciones en efecto desde la noche de este sábado hasta el lunes para Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Americanas, debido a la gran cantidad de lluvia asociada al sistema, el aviso de inundaciones implica que pueden estar ocurriendo inundaciones en este momento.

El Servicio Nacional de Meteorología recomienda a la ciudadanía mantenerse en áreas seguras, no intentar cruzar carreteras inundadas y evitar caminar o conducir por áreas inundadas o cuerpos de agua salidos de su cauce.

A las ocho de la noche, Erin se encontraba cerca de la latitud 20.0 norte y la longitud 64.6 oeste. El sistema sigue desplazandose hacia el oeste a una velocidad de 15 mph y se espera que esta noche gire hacia el oeste-noroeste y disminuya su velocidad de avance, y que a principios de la próxima semana gire hacia el norte.

La trayectoria del primer huracán mayor de la temporada de huracanes sigue inalterada y se espera que pase al norte de las Islas Vírgenes y Puerto Rico el domingo, y al este de las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas el domingo por la noche y el lunes.