Cidra. Al final de una empinada cuesta en el barrio Montellano que parece perderse en el verdor de la naturaleza, en una casita que luce a medio construir vive José Antonio “Cheo” Ortiz Ortiz. De ordinario solía pasar los días allí solo, rodeado por sus bien cuidados gallos y gallinas.

Sin embargo, hace unos días todo fue diferente para este hombre próximo a cumplir sus 80 años, cuando su casa se llenó de un jubiloso grupo de gente que, como parte de una iniciativa del Municipio de Cidra, llegó allí para ofrecerle compañía y asistencia.

Bajo el techo de zinc de lo que podría describirse como un rústico gazebo, sentado en su sillón junto a un banco de madera y un horno abierto -que se notaba no se ha usado desde hace bastante tiempo-, Cheo era todo felicidad mientras compartía con ese grupo.

PUBLICIDAD

“Yo estoy agradecido, muy agradecido”, afirmó el hombre con una expresión de inequívoca satisfacción, al tiempo que comentaba que en alguna que otra ocasión van por allí sus hijos, pero mayormente vive allí “solo… con Dios y la Virgen”.

Señalando a los visitantes, comentó que “vienen y me ayudan. Limpian y todo. Ahorita estaban arriba limpiando y todo aquí”.

Dirigiendo su atención en particular a las enfermeras que son parte esencial de esta iniciativa, agregó que “estoy bien contento con ellas”, pues, además de verificarle su salud, “me dicen lo que puedo hacer y lo que no”.

“Hasta me regañan”, agregó con una carcajada. “(Sus recomendaciones) hay que seguirlas… porque si no, me regañan”.

“Pero me quieren mucho, gracias al Señor. Y estoy bien contento con esto”, insistió.

Tan revitalizado anda Cheo por estos días, que hasta ha pedido que le busquen una novia, aunque con ciertos detalles, como que sea más joven que él, porque, según sus propias palabras, “pa viejo, yo”.

Una escena muy similar se repitió poco después ese mismo día, cuando la sala la casa de Nicolasa Figueroa, en el tope de una colina en el barrio Rabanal, se llenó de personas. La delgada señora de 80 años, sentada en su sofá, disfrutaba la visita con un sonriente semblante que denotaba felicidad.

Nicolasa Figueroa ( Suministradas / Jesús G. López Rivera )

Con frágil voz celebró el acontecimiento, asegurando que “me siento alegre. Porque estaba sola, y son muchos”,

“Estoy contenta. Porque estoy sola aquí con el nene. Y ahora estoy bien alegre porque oigo gente hablando. Hablan todos. Yo casi no puedo hablar, pero los oigo. Y eso me pone contenta”, expresó.

PUBLICIDAD

Entretanto su hijo, no menos complacido con la visita, preparaba, a la antigua, sin máquina ni ningún otro artefacto moderno, un café bien oscuro para ofrecer al grupo.

Desde allí, celebró lo que ocurría como, “lo máximo”, agregando que “ella (su madre) siempre, por nosotros, nos ha cuidado y ha estado ahí pa nosotros. Ya ahora que le toca a uno, yo estoy con ella”.

Señaló en particular a las enfermeras y agregó que “estamos encantados” con ellas.

“Con Jennifer… ni hablar… aunque todas, la verdad”, insistió con un gesto de total aprobación, mientras la enfermera Jennifer García Félix, parada junto a Nicolasa, le acomodaba delicadamente su cabello, como lo haría una amorosa hija, mientras la octogenaria la miraba con una dulce expresión de agradecimiento.

Jennifer García Félix ( Suministradas / Jesús G. López Rivera )

Antes de partir, Nicolasa despidió a cada visitante, tomándolos con sus delicadas y arrugadas manitas y reglándoles un beso, siempre con una sonrisa en su rostro.

Verdadero acto de amor

Son, precisamente, esas muestras de agradecimiento de parte de los adultos mayores, y la satisfacción que reflejan, lo que guió al grupo de enfermeras que llevan el programa de Salud en el Hogar, y la Oficina de Servicios a la Familia del Municipio de Cidra, a proponer que más empleados municipales se involucraran en ayudar a esa población, particularmente a los que entienden están atravesando por soledad, que fue el principal criterio para escoger a los 32 adultos mayores que serán parte de la iniciativa “Acto de amor: Adopta un viejo”.

“¿Qué queremos con esto? Que todas las dependencias se pongan de acuerdo, visiten a este adulto mayor, le hagan compañía, le lleven artículos de necesidad. Este es el adulto mayor que tiene esta dependencia, y él es como su hijo adoptivo”, explicó Nira Itza Luna Cruz, directora de la Oficina de Servicios a la Familia.

PUBLICIDAD

Comentó que la participación de los empleados municipales es voluntaria, pero aseguró que han acogido cogido con gran entusiasmo la iniciativa, al igual que el alcalde Delvis Pagán Clavijo, que no vaciló en respaldarla.

Don Cheo y el alcalde de Cidra, Delvis Pagán Clavijo ( Suministradas / Jesús G. López Rivera )

“Y queremos que vaya más allá de una visita. Muchas dependencias están identificando necesidades que tienen en el hogar y quieren venir con brigadas, pintarle, limpiarle. Y ese es el significado del acto de amor, sembrar esa semillita”, aseveró.

Dos de los empleados que están participando en la iniciativa respaldaron esa visión.

Christopher García Figueroa, del equipo de prensa y comunicaciones, que adoptó a Cheo, no dudó en asegurar que lo que están haciendo “es más que gratificante”.

“Hablamos con él un ratito, identificamos sus necesidades. El equipo vino hoy temprano y le ayudó en recoger el área, para que tenga una mejor calidad de vida aquí en su ranchito. Y tenemos muchos planes para venir a ayudar, pintar, recoger más de lo que se necesite, y que sea nuestro hijo adoptivo”, comentó.

“Y queremos ponerle ese fogón otra vez a funcionar”, agregó, apuntando a la esquina del gazebo donde está el horno en desuso.

De manera similar, José Rivera, coordinador de servicios del Departamento de Obras Públicas, oficina que adoptó a Nicolasa, también aseguró que “estamos bien contentos”.

“Nosotros adoptamos, y cuando nos dieron el nombre, para nosotros fue una alegría, porque tiene relación con un compañero (con el que compartió lazos familiares). Y vamos a estar impactando esta residencia, poniéndola más bonita, dándole una calidad de vida para que ella se sienta bien”, comentó.

PUBLICIDAD

“Y me da nostalgia, porque nosotros queremos llegar a que alguien, cuando lleguemos a la adultez (mayor), se preocupe por nosotros como nosotros nos vamos a estar preocupando por ella”, agregó, con evidente emoción en sus palabras.

El alcalde Pagán Clavijo, que fue parte de la visita a ambos adultos mayores, por su parte, alabó el valor de la iniciativa, y auguró que, si bien por ahora será con 32 personas, esperaban “expandir esto a toda la gente que necesita”, e incluso está involucrando a comerciantes del municipio para que se unan de alguna manera a respaldar.

“Sabemos que muchas personas, y no tan solo en Cidra, en todo Puerto Rico, carecen de tener una persona que los escuche, que los atienda, que vea las necesidades. Y nosotros, pues yo creo que debemos darle y brindarle estos servicios a personas que dieron su vida por nuestro pueblo y por nuestro país. Y qué mejor que darle la oportunidad de poderle brindar este tiempito de que, por ejemplo, estamos una o dos horas aquí compartiendo con ellos, pero después están solos. Y eso es lo que queremos fomentar, no dejar a nuestros viejos, que se sacrificaron, trabajaron toda la vida, pasar sus días de ocio en soledad”, comentó Pagán.

El alcalde, cuya oficina también adoptó a un adulto mayor, habló más allá de su carácter oficial, y aseguró que “uno siente una satisfacción tan grande de poder darle calidad de vida a una persona necesitada”.

“La realidad es que… tan simple que es, como limpiarle un baño, repararle algún enser, pintarle dentro de la casa, cambiarle las luces y las losetas, ese acto tan sencillo llena, pero de manera impresionante, a la persona y a uno… esa es la satisfacción del deber cumplido”, aseguró. “La satisfacción más grande mía es que, mientras tenga vida, (esa persona) tenga calidad de vida. Servir con amor cristiano, dejándonos llevar por las enseñanzas de Cristo, y que estén bien y estén contentos. Es así de sencillo”.

PUBLICIDAD

Compromiso sin límite

Para el grupo de las siete comprometidas enfermeras que están a cargo del programa de Salud en el Hogar, esta iniciativa les permite reforzar esos cuidados que a diario ofrecen a cientos personas con diferentes condiciones y situaciones a través de los 15 barrios de Cidra, una atención que va mucho más allá de cuidados básicos de salud, pues a menudo se ocupan de hacerles compras para que se puedan alimentar adecuadamente, o procurarle otros suministros como pañales o pads, además de bañarlos y sobre todo brindarles ese vital momento de compañía y atención.

La enfermera García Félix comentó que, a cambio de su sacrificada labor, “nosotras nos llevamos escuchar esas únicas palabras: ‘este es el único abrazo que he recibido este día’, o ‘son las únicas visitas que me llegaron hoy’, o en esa semana”.

“Y eso es lo que a nosotros nos llena. Y muchas veces, pues tenemos que tragarnos las lágrimas, como uno dice, para no demostrar debilidad y darles más fortaleza a ellos”, sostuvo la joven supervisora de enfermería.

“Somos un grupo de enfermeras totalmente comprometidas y llenas de vocación”, agregó Anamarie Santiago Flores. “Nosotras somos las que escuchamos historias de antaño cuando tomamos la presión, que se supone que sea en silencio, pero siguen hablando corridito. Compartimos cafecito, chistes y consejitos que alivian el corazón. Porque sí, somos enfermeras y demostramos que la enfermería se ejerce con ciencia, pero también, y sobre todo, con humanidad, con amor y vocación”.

Mientras, la enfermera a cargo de Cheo, Ivelisse Legrand Rivera, o Ivi, con le llaman por allí, celebró con emoción ser parte de “un programa hermoso, en el que vamos por la comunidad atendiendo a mis viejos, ayudándolos lo más que pueda. Y la verdad que es una satisfacción. Y lo hacemos con amor. Es un apostolado nuestra misión. Y estamos aquí para servir, con alegría”.

Calificó la nueva iniciativa de adopción de un adulto mayor como “algo maravilloso que nos facilita unirnos como equipo”, y aseguró que el efecto que ha tenido en Cheo es que “lo veo más alegre, más contento”.

Sin embargo, tuvo que admitir, entre risas, que, en lo que respecta a la novia que anda pidiendo, pues “lo que pasa es que los detalles que él quiere, yo no la puedo fabricar… son demasiadas especificaciones”.