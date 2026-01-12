En el inicio del segundo semestre escolar, empleados de mantenimiento de la empresa Xpert’s que laboran en las escuelas públicas de Puerto Rico se manifestaron este lunes frente a la escuela José Gautier Benítez en Caguas para exigir que se mueva con urgencia el proceso de negociación de su convenio colectivo y así evitar una huelga que podría paralizar las labores en los planteles escolares.

La manifestación, convocada por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, busca denunciar la presunta falta de avances en las negociaciones entre la empresa Xpert’s y los trabajadores, quienes reclaman condiciones laborales justas y una remuneración adecuada por los servicios esenciales que brindan a las comunidades escolares.

Según explicó Israel Marrero, presidente del sindicato, la protesta responde a la urgencia de atender una situación que va más allá de un simple conflicto obrero-patronal.

“Esta manifestación es un llamado responsable y urgente. Los trabajadores no quieren irse a la huelga, pero tampoco pueden seguir esperando indefinidamente a que culmine el proceso de negociación. Estamos aquí para exigir que se mueva el diálogo y se evite una paralización que afectaría directamente a miles de estudiantes y comunidades escolares”, expresó Marrero en declaraciones escritas.

La protesta se llevó a cabo frente a la escuela José Gautier Benítez en Caguas. ( Suministrada )

El líder sindical señaló que el Gobierno tiene responsabilidad en este conflicto, aun cuando los trabajadores sean empleados indirectos mediante contratación privada.

“El Gobierno de Puerto Rico no puede mirar hacia otro lado. Tiene la obligación de garantizar el buen manejo de las escuelas públicas y velar porque quienes las mantienen operando día a día reciban una compensación adecuada. No se trata solo de números en un contrato, se trata de respeto y de justicia laboral”, agregó.

Marrero explicó, además, que esta manifestación marca el inicio de una jornada de protestas que se estarán llevando a cabo en distintos puntos de la isla.

“Esta es solo la primera de varias acciones que vamos a estar realizando. Nuestra meta es clara: lograr un acuerdo justo que garantice estabilidad laboral y evite una huelga que nadie quiere, pero que sigue siendo una posibilidad real si no hay voluntad de negociación. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y exhortamos a la empresa y a las agencias gubernamentales pertinentes a asumir su rol con seriedad para proteger tanto a los trabajadores como al sistema público de educación del país”, sostuvo.