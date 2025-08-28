Empleados no docentes del Departamento de Educación (DE) se manifestaron este jueves frente a la sede de la agencia reclamando justicia salarial.

La manifestación incluyó un almuerzo simbólico, en el que se le extendió una invitación al secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, a “ponerse en su mesa” para que experimentara las dificultades y la realidad que vive ese personal con un salario que ha estado congelado por más de 15 años.

Los empleados no docentes, representados por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), recrearon el “Cafetín del Trabajador” y exhibieron sus talonarios de pago, al tiempo que denunciaban su precaria situación económica.

“Queremos que el secretario vea lo que hay en la mesa de los oficinistas, conserjes, asistentes al estudiante, empleados de almacén, personal de enfermería, psicólogos y otros empleados no docentes, salarios de miseria que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Mientras, aunque bien merecidos, a otros sectores se les atiende con prontitud, a nosotros se nos niega la justicia salarial. Lo que pedimos no es un privilegio, es un acto de justicia”, afirmó Israel Marrero, presidente del SPT-SEIU.

Marrero indicó que, recientemente, lograron que se radicara el Proyecto de la Cámara 703, que busca otorgar un aumento de $1,000 mensuales a este personal. La medida, que contó con el endoso de más de 6,000 trabajadores, fue radicada por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, y cuenta con el apoyo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Sin embargo, agregó el líder obrero en una comunicación escrita, el secretario Ramos Parés se opuso al proyecto durante una vista pública de la Comisión de Educación de la Cámara, argumentando que la medida va en contra del plan de reclasificación que aún no se ha presentado y que dejaría a 1,600 empleados no docentes fuera.

“A preguntas de la Comisión de Educación, los representantes del DE informaron que, a pesar de firmar el contrato con la compañía que hará el plan de reclasificación, el mismo día de la vista no sabían de cuánto sería el ajuste salarial, pero sí sabían quiénes se quedan fuera. A diferencia de lo que propone el SPT, lo que el secretario quiere no es justicia salarial”, resaltó, por su parte, Javier Rodríguez, segundo vicepresidente y director político del SPT, quien participó de la vista en la Cámara.

Mariceli González, primera vicepresidenta del SPT, por otro lado, recordó que la negociación colectiva con este personal comenzó hace tres años y el DE aún no ha respondido a la propuesta económica del gremio.

“Llevamos desde el 2022 reclamando un nuevo convenio colectivo, sentados en la mesa de negociación, pero al secretario le falta voluntad para hacerle justicia al personal de las escuelas. La realidad es que no se trata de falta de recursos, insistimos, lo que hay es falta de voluntad. Cuando se quiere, aparecen los recursos, pero para este personal solo hay excusas. El secretario le da la espalda a quienes mantienen nuestras escuelas funcionando todos los días. El trabajo de este personal, que sigue siendo discriminado y menospreciado, también sostiene el sistema educativo”, concluyó González.

Educación dice reconocer el reclamo

El secretario del DE, por su parte, indicó que reconoce el reclamo de los trabajadores y mantiene su disposición de buscar “soluciones viables”.

“Reconocemos los reclamos del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras en torno a las condiciones laborales del personal no docente de nuestra agencia. Como secretario del Departamento de Educación, reitero que nuestro compromiso es mantener el diálogo abierto y constante con todas las partes, así como de continuar con las reuniones que ya se llevan a cabo con los representantes del sindicato y con nuestro personal, en busca de soluciones viables que hagan justicia salarial”, sostuvo Ramos Parés en declaraciones escritas.

Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Es importante destacar que ya comienza a reflejar en la nómina el nuevo ajuste salarial al mínimo de $11 por hora para 1,621 empleados no docentes, una acción que responde a nuestro compromiso de justicia laboral y que impacta a empleados en distintas regiones escolares. Esta medida no solo fortalece la estabilidad de nuestra plantilla, sino que también representa un paso firme hacia la equidad que merecen nuestros trabajadores”, agregó el titular.

“De igual manera, informamos que nos encontramos desarrollando un nuevo Plan de Clasificación y Retribución que permitirá atemperar los salarios en la agencia a la realidad actual, garantizando así, una mayor estabilidad a largo plazo. Este esfuerzo se suma a otras iniciativas recientes como la otorgación de permanencias a maestros y enfermeros escolares”, indicó.

“Nuestro norte es claro: trabajar para que cada empleado, sea docente o no docente, cuente con condiciones de trabajo justas y adecuadas. Con ese mismo compromiso, reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la colaboración, porque sabemos que, solo trabajando en equipo, lograremos una transformación en beneficio de nuestros estudiantes y de toda la comunidad escolar”, afirmó el secretario.