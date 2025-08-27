Las autoridades investigan el caso de un niño de nueve años al que se le ocupó durante la mañana de ayer un cuchillo en su bulto mientras se encontraba en la escuela elemental María Teresa Serrano, localizada en la urbanización Villa Fontana, en Carolina.

Según el relato de la querella, el menor que cursa el cuarto grado llevó el arma blanca a la escuela y se le salió del bulto. Al ser hallado se activó el protocolo escolar y se le notificó a su progenitora.

También se le dio conocimiento al Departamento de la Familia.

De otro lado, en la escuela Jesús María Román, en horas del mediodía de ayer, martes, se registró una pelea entre estudiantes, uno de ellos del Programa de Educación Especial. Este último, se alega tomó al otro por el brazo lo que provocó que sufriera una caída por lo que fue trasladado a un hospital. En la querella no se informó la condición.

En este caso también se activó el protocolo de la agencia, informó la Policía de Puerto Rico.

La semana pasada fue marcada por dos agresiones escolares y una intervención en la escuela superior Jaime Collazo Del Río, en Morovis, donde a un estudiante de 15 años, se le presentaron faltas por llevar al plantel un arma de fuego -marca Taurus calibre 9 milímetros- en su mochila, la cual estaba registrada como hurtada.

El 19 de agosto se dio a conocer que un adolescente de 16 años fue víctima de una golpiza de parte de al menos tres estudiantes en los baños de la Escuela Inés María Mendoza, en el barrio Caimito Bajo de San Juan. El alumno resultó con golpes en el rostro, los dientes frontales rotos y lesiones en una rodilla y codo.

Contrario al protocolo en estos casos, cuando se supone que el plantel notifique a la Policía, se llamó a sus padres a quienes se les instruyó para que lo llevaran a un hospital y se encargaran de radicar la querella.

Al día siguiente otro suceso ocurrió entre estudiantes del Programa de Educación Especial el miércoles, frente al comedor escolar en medio de una pelea en la escuela superior Albert Einstein, en Barrio Obrero, Santurce.

De acuerdo con el informe de novedades, un adolescente de 14 años agredió con una tijera a otro menor de 13 años, causándole una herida superficial en la mano izquierda. Ambos pertenecen al Programa de Educación Especial.