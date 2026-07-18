Una empresa boricua que lidera la distribución de vegetales y frutas aseguró este sábado que las lechugas Taylor Farms, vinculadas a la enfermedad parasitaria que causa una infección intestinal y cuyo brote se ha detectado en Estados Unidos, no se venden en la Isla.

La empresa Caribbean Produce Exchange detalló, en un comunicado de prensa, que no importa ni distribuye en Puerto Rico la lechuga asociada al brote de ciclosporiasis.

“Deseamos informar que actualmente ese tipo de lechuga, producida en México para la marca Taylor Farms no se encuentra en Puerto Rico. Aprovechamos para aclarar que las lechugas del país, cultivadas y cosechadas localmente, así como las Dole sí son seguras para consumir y ofrecen una calidad óptima para nuestros consumidores. Nuestros productos, incluyendo las lechugas Lettufresh, están respaldados por rigurosos procesos de calidad e inocuidad que nos permiten llevar alimentos frescos, seguros y confiables a las familias puertorriqueñas”, expresó Ángel R. Santiago, principal oficial ejecutivo de Caribbean Produce Exchange.

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La situación informada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha sido focalizada en lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de la cadena de comida rápida Taco Bell en cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia.

Puerto Rico está excluido de los estados afectados, mientras que la investigación federal continúa, según ha informado la agencia federal.

En los pasados días, la empresa Taylor Farm retiró de manera voluntaria sus lechugas del mercado, mientras el FDA investiga su relación con el brote.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) fue la agencia que vinculó la enfermedad parasitaria con la lechuga tipo iceberg que Taylor Farms suministra a ciertos restaurantes de Taco Bell, que han sido identificados como la fuente de la enfermedad en decenas de casos.

Puerto Rico registró el primer caso hace dos semanas. Pero, se trató de un viajero boricua que llegó enfermo.

La ciclosporiasis es una infección que puede durar días o semanas, con síntomas como “diarrea explosiva”, anorexia, pérdida de peso, cólicos, flatulencia, náusea, fiebre y dolor muscular generalizado, explicó la Asociación Médica Americana (AMA) en un informe publicado en medio del brote.

La AMA recomienda lavarse las manos, en especial después de ir al baño, cambiar pañales o cuidar a alguien enfermo, además de lavar los alimentos “minuciosamente”, cortar y desechar todas las áreas dañadas o con magulladuras en las frutas y verduras, y refrigerarlas menos de dos horas después de cortarlas para evitar el contagio.