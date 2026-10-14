LUMA Energy realizará trabajos de mantenimiento y mejoras al sistema eléctrico este miércoles en varios municipios de Puerto Rico, como parte de labores que incluyen la remoción de vegetación peligrosa, reparaciones de líneas y equipos, mantenimiento de instalaciones soterradas y proyectos para reforzar la infraestructura eléctrica.

Los trabajos abarcarán sectores, barrios, urbanizaciones, carreteras y otras instalaciones en municipios de distintas regiones de la Isla.

Estos son los lugares incluidos en el itinerario de labores informado por la empresa:

Remoción de vegetación peligrosa

Lares: barrio Palmar Llano, sector Las Minas, parcelas Las Mirias, sector La Sierra y carretera PR-134 hasta la represa de Quebrada.

barrio Palmar Llano, sector Las Minas, parcelas Las Mirias, sector La Sierra y carretera PR-134 hasta la represa de Quebrada. Cidra: barrio Montellano, carretera PR-173, kilómetro 3.6 interior; sectores Los Rodríguez, Carruzo y Martín Reyes; barrio Ceiba, sectores Juan Carrasquillo y Tomás González.

barrio Montellano, carretera PR-173, kilómetro 3.6 interior; sectores Los Rodríguez, Carruzo y Martín Reyes; barrio Ceiba, sectores Juan Carrasquillo y Tomás González. Comerío: barrio Palomas, sector Las Bocas, carretera PR-779, kilómetro 7.7 interior.

barrio Palomas, sector Las Bocas, carretera PR-779, kilómetro 7.7 interior. Guaynabo: barrio Santa Rosa III.

barrio Santa Rosa III. Caguas: barrio Cañaboncito.

barrio Cañaboncito. Villalba: escuela vocacional de Villalba; barriadas Borinquen, Cooperativa y Nueva; condominio Villalba Apartments; colegio Nuestra Señora del Carmen; escuelas Daniel Serrano Rivera y superior Lysander Borrero; parcelas Jagüeyes y Jagüeyes Cotorreras; residenciales Efraín Suárez, Enudio Negrón, Máximino Miranda y Villalba Housing; sectores Achiote, Barrio Chino, casco urbano, El Latón, El Semil, Hacienda Sosa, Jagüeyes Arriba, Los Bravos, Los Cabros, Quintas del Alba, Tierra Santa y Vista del Lago; urbanizaciones Alturas del Alba, Estancias de Valle Hermoso, Las Alondras, Miraflores, Monte Bello, Valle Hermoso y Vista Bella. También figuran el CDT de Villalba y las instalaciones T1-T2 de Medtronic.

escuela vocacional de Villalba; barriadas Borinquen, Cooperativa y Nueva; condominio Villalba Apartments; colegio Nuestra Señora del Carmen; escuelas Daniel Serrano Rivera y superior Lysander Borrero; parcelas Jagüeyes y Jagüeyes Cotorreras; residenciales Efraín Suárez, Enudio Negrón, Máximino Miranda y Villalba Housing; sectores Achiote, Barrio Chino, casco urbano, El Latón, El Semil, Hacienda Sosa, Jagüeyes Arriba, Los Bravos, Los Cabros, Quintas del Alba, Tierra Santa y Vista del Lago; urbanizaciones Alturas del Alba, Estancias de Valle Hermoso, Las Alondras, Miraflores, Monte Bello, Valle Hermoso y Vista Bella. También figuran el CDT de Villalba y las instalaciones T1-T2 de Medtronic. San Juan: calles Pesquería y Rímac, en la urbanización Río Piedras Heights.

calles Pesquería y Rímac, en la urbanización Río Piedras Heights. Utuado: sector Laguna; barrio Caguana, sectores Jareales, Caguanas Los Morales, Centro Caguana y Las Vegas; residencial Comunidad Vivi Abajo, en el barrio Vivi; barrio Ángeles, sectores La Altura, Altura, Narváez y La Línea; sector Ángeles Alturas, kilómetro 0.7, y barrio El Corcho, en Ángeles.

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

Ponce: avenida Constancia y calle Toledo, en la urbanización Villa del Carmen.

avenida Constancia y calle Toledo, en la urbanización Villa del Carmen. Carolina: urbanización Villa Fontana.

Trabajos requeridos por clientes

Aguadilla: carretera PR-459, sector Esteves.

carretera PR-459, sector Esteves. San Juan: calle O’Neill, en Hato Rey.

Mejoras para aumentar la resiliencia de los postes

Quebradillas: barrio Cocos; escuela Segunda Unidad Luis Muñoz Rivera; sectores Los Chaves, El Verde y Fito Valle; urbanizaciones Dos Ceibas, La Hacienda, La Ceiba y Santa Marina; Brisas de la Sabana, Arca de Noé; barrio Camuy Arriba; escuela Luis Felipe Rodríguez García; barrio Piedra Gorda y urbanización Vista Calvario.

barrio Cocos; escuela Segunda Unidad Luis Muñoz Rivera; sectores Los Chaves, El Verde y Fito Valle; urbanizaciones Dos Ceibas, La Hacienda, La Ceiba y Santa Marina; Brisas de la Sabana, Arca de Noé; barrio Camuy Arriba; escuela Luis Felipe Rodríguez García; barrio Piedra Gorda y urbanización Vista Calvario. Caguas: carretera PR-183, kilómetro 3.9, en el barrio Tomás de Castro II; sector La Meseta, calle Córdova, y urbanización José Mercado, calle George Washington.

carretera PR-183, kilómetro 3.9, en el barrio Tomás de Castro II; sector La Meseta, calle Córdova, y urbanización José Mercado, calle George Washington. Yabucoa: carretera PR-901, casco urbano; urbanizaciones Villa Hilda, Jardines de Yabucoa I, Valle de Yabucoa y José M. Méndez; barrio Juan Martín; Yabucoa Plaza; barrio Camino Nuevo; sectores El Negro, Maloja, El Cocal, El Guano y Los Colones; hotel Palmas de Lucía; urbanización Jardines de Yabucoa II, y la intersección de la PR-901 con la avenida Europa. También se incluyó un establecimiento Walgreens.

Nueva construcción

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Florida: casco urbano; urbanizaciones Estancias de Arroyo, Las Flores y Estancias de Ceiba; parcelas Arroyo y Yanes, en sus secciones primera, segunda y tercera; sector La Ceiba, en Florida Adentro; parcelas Selgas, sector La Charca, y reparto La Ceiba.

casco urbano; urbanizaciones Estancias de Arroyo, Las Flores y Estancias de Ceiba; parcelas Arroyo y Yanes, en sus secciones primera, segunda y tercera; sector La Ceiba, en Florida Adentro; parcelas Selgas, sector La Charca, y reparto La Ceiba. Dorado: playa Sardinera, urbanización Costa de Oro, en el barrio Higuillar.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Barceloneta: área de la playa, en La Boca.

área de la playa, en La Boca. Corozal: barrio Cibuco; Colinas de Corozal; urbanizaciones Silvya y Los Próceres; sector El Mang; Centro de Convenciones; Tribunal de Corozal; carretera PR-818; Paseo Corozal; sectores Los Colones y Los Torres; Centro Turístico; escuela Genaro, en el barrio Alturas de Cibuco; LCS Private School; planta de tratamiento de Corozal; residencial Alturas de Cibuco y barrio Cienegueta.

barrio Cibuco; Colinas de Corozal; urbanizaciones Silvya y Los Próceres; sector El Mang; Centro de Convenciones; Tribunal de Corozal; carretera PR-818; Paseo Corozal; sectores Los Colones y Los Torres; Centro Turístico; escuela Genaro, en el barrio Alturas de Cibuco; LCS Private School; planta de tratamiento de Corozal; residencial Alturas de Cibuco y barrio Cienegueta. Guayama: carretera PR-15, en el barrio Palmas Altas.

LUMA informó estas labores como parte de su itinerario de trabajos para el miércoles. La lista identifica las zonas donde se llevarán a cabo las distintas tareas; no especifica en todos los casos si habrá interrupciones del servicio eléctrico ni su duración.