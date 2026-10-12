LUMA Energy continuará hoy, lunes, con sus trabajos de mejoras planificadas con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a ocho municipios de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos incluyen el reemplazo y reparación de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación peligrosa.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa de LUMA.

Las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas en todos los casos.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Yauco

Manatí

Aibonito

Gurabo

San Lorenzo

Arecibo

Lajas

Yauco