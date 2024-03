Abrirse paso en el mundo de las cervezas artesanales motivó a Carlos Ayala y a Eduardo Somoza a comenzar a experimentar con la creación de algunas bebidas en el 2011.

Pero, lo que comenzó siendo un pasatiempo, se convirtió en la cervecería Reina Mora Brewing Co., establecida en el 2019 en Sabana Grande, donde ya producen cerca de 250 barriles (7,700 galones) al año. Así, van agarrando vuelo para lograr su objetivo de coronarse como “la verdadera reina de las cervezas en Puerto Rico”.

La aventura comenzó por la curiosidad de Ayala, quien es ingeniero mecánico y co-fundador de la empresa, que hoy cuenta con una variedad de 16 cervezas artesanales.

PUBLICIDAD

“Por mi trabajo como ingeniero mecánico, viajaba bastante y me exponía a la cerveza artesanal que, aunque no estaba en el ‘boom’ que cogió luego, ya en ese tiempo había cerveza artesanal. Siempre me llamó la atención y probaba todas las que podía. Un día conocí al dueño de la cervecería de Boquerón, y hablamos un rato y me estuvo bien interesante que empezaran a existir aquí en Puerto Rico algunas cervezas artesanales. Entonces, como para el 2011 adquirí los equipos de hacer cerveza en la casa”, explicó el empresario.

Carlos Ayala junto a su esposa, María Rodríguez. ( Cesiach López )

Así, Ayala estuvo varios años elaborando cervezas en casa, como pasatiempo; explorando y creando sabores, hasta que en el 2018 se asoció a Somoza, quien también es ingeniero, para comprar un equipo con mayor capacidad.

“Queríamos ver qué surgía, porque ya había como un interés de algunos sectores en la cerveza artesanal. Al principio, trabajábamos los dos en nuestro tiempo libre en las tardes y noches. Hacíamos una cerveza a la semana. Empezamos como un ‘hobby’. Después empezó a coger forma en el 2019 cuando comenzamos con la licencia de hacer alcohol, ahí empezamos un poquito más frecuente”, señaló el ingeniero.

Sin embargo, no fue hasta el 2021 que adquirieron los equipos con mayor capacidad. Entonces, crearon una nueva estructura que conllevó la contratación de empleados adicionales y otros ajustes de logística operacional.

“Cuando nosotros íbamos estructurando el negocio, queríamos que fuera algo que representara a Puerto Rico, que fuera bien local, pero no queríamos lo obvio. Así que de todas las cosas que encontramos, la reina mora nos llamó la atención porque es un ave endémica, sus colores tienen una particularidad porque el macho es el que tiene los colores brillantes y así llegamos al nombre”, sostuvo Ayala sobre el nombre de la cervecería.

PUBLICIDAD

De hecho, muchos de los nombres de la variedad de cervezas que tiene Reina Mora Brewing Co., siguen la conexión con Puerto Rico o con Sabana Grande, como es el caso de la cerveza de la casa, que lleva por nombre Spindalis.

La reina mora (spindalis portoricensis). ( Especial para el Nuevo Día / Ernesto Santiago )

“Spindalis es el nombre de la cerveza de la casa y este es el nombre científico de la reina mora (Spindalis portoricensis). Esta fue de las primeras recetas, y es una receta original mía de cuando empecé a hacer cerveza en casa. Tanto la Spindalis como la Milk Stout, que es una cerveza negra, son las cervezas que ya las había hecho en casa, fue con las primeras que comenzamos en Reina Mora”, detalló Ayala.

Actualmente, Reina Mora Brewing Co. cuenta con 16 cervezas, entre ellas se destacan:

La Pajarita

Siete Pulgadas

La Suegra

Unidad 9,873

Bembé

Le Lo Lai (cerveza navideña)

Charamusca

Susúa, entre otras.

De todas ellas, mantienen unas seis en venta durante todo el año, pues las demás son de temporada o colaboraciones.

“Nosotros tratamos de adaptar los sabores y los estilos al trópico, que sean cervezas refrescantes con este tipo de clima. Muchas de ellas van a tener las características de los sabores, pero en una manera que son fáciles de tomar. Tratamos de incorporar técnicas recientes de procesamiento y manufactura. Además, de ingredientes locales, según podamos, ya que el ingrediente local siempre es un reto, porque aquí no se produce los ingredientes básicos de las cervezas, pero incorporamos algunos que tenemos”, mencionó el emprendedor.

El proceso de manufactura y empaque de los productos de Reina Mora Brewing Co, se realiza 100% en el local de Sabana Grande, y se distribuye en varios puntos de venta alrededor de la isla. “Algo particular es que manufacturamos y enlatamos 100% aquí, y no todas las cervecerías enlatan en sus facilidades. Eso es algo que nos distingue. Nosotros distribuimos la cerveza en todo Puerto Rico, tanto en formato de lata de 16 onzas y barril de 5 galones, siendo los barriles lo que más se venden a comercios. Distribuimos, básicamente, en todo Puerto Rico, excepto en el área este, donde todavía no tenemos una cuenta. Pero estamos en San Juan, Bayamón, Guaynabo, Caguas, Arecibo, Quebradillas, Isabela, Aguadilla”, especificó el empresario.

PUBLICIDAD

Es así como Reina Mora Brewing Co., ha hecho su espacio en el mercado de cervezas artesanales en la Isla y, aunque no tienen en los planes aún la exportación, sí buscan llegar cada vez más lejos y que su volumen de ventas del producto enlatado sea mayor. “Buscamos seguir creciendo en volumen. Tenemos planes de seguir expandiendo el mercado de latas, que es el mercado que tiene la oportunidad de que el comercio lo puede comprar sin tener que adquirir un equipo para servirlo. Además, queremos seguir expandiendo en cuanto a capacidad, hasta donde los equipos nos permitan”, manifestó Ayala.

Reina Mora Brewing Co., opera los viernes de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.; los sábados de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y los domingos de 12:00 p.m. a 7:00 p.m. Para más detalles, acceda las redes sociales: Facebook como: reinamorabrewingco y en Instragram como: reinamorabrewing.