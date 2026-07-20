Una jornada de aprendizaje para conservar nuestros recursos naturales fue celebrada por el Comité Diálogo Ambiental de Salinas con la participación sobre 40 jóvenes, quienes disfrutaron de talleres, recorridos educativos y actividades prácticas dirigidas a fortalecer su conocimiento sobre la naturaleza.

La vigésima edición de la Convivencia Ambiental “José ‘Cheo Blanco’ Ortiz Agront”, que promueve el liderazgo juvenil mediante experiencias que integran la ciencia, la conservación, el arte, la cultura y la participación comunitaria, culminó en días recientes.

Cheo Blanco fue un líder comunitario del barrio Coquí y de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Además de ser parte del Comité Diálogo Ambiental, apoyó y propulsó la celebración de la Convivencia Ambiental en sus inicios.

PUBLICIDAD

En esta edición del 2026, bajo el lema “Vientos de cambio que respiramos en comunidad”, los jóvenes estuvieron inmersos en fomentar su compromiso con la protección del ambiente.

La celebración de la vigésima Convivencia coincidió con otro acontecimiento significativo para la organización: el 30 aniversario del Comité Diálogo Ambiental, entidad comunitaria fundada el 15 de febrero de 1996 y reconocida por su labor en la defensa de las áreas naturales, la educación y la justicia ambiental en Puerto Rico.

“Veinte años después de comenzar este proyecto, continuamos convencidos de que la mejor inversión para proteger el ambiente es educar a nuestra juventud. Cada participante representa un nuevo líder que puede transformar su comunidad”, expresó el Comité Diálogo Ambiental.

¿Qué hicieron?

El programa incluyó un taller de preparación para emergencias mediante un simulacro, actividades de desarrollo de identidad a través de la elaboración de banderines artesanales y un taller sobre la contaminación del aire y del agua en Salinas, orientado a convertir las preocupaciones ambientales de la comunidad en conocimiento científico y acción ciudadana.

Como parte de un esfuerzo de restauración ecológica, la actividad incluyó una jornada de siembra de vetiver. ( Suministrada )

Los participantes también recibieron orientación sobre el uso del vetiver, una planta valorada por sus raíces profundas, capaces de estabilizar el suelo y contribuir a la mitigación de la contaminación. Como parte de un esfuerzo de restauración ecológica, la actividad incluyó una jornada de siembra de esta especie en un área de las facilidades de la antigua Escuela Pedro Soto, en la comunidad San Felipe, escenario donde se celebró el encuentro ambiental. El área de siembra colinda con un canal que atraviesa la comunidad.

PUBLICIDAD

La agenda incorporó talleres de fotografía para fortalecer la observación y la documentación del entorno natural, además de una visita a un terreno adquirido por Diálogo Ambiental con fines de conservación, donde la organización proyecta desarrollar un bosque urbano y ampliar sus iniciativas de reforestación y siembra.

Realizaron diversos recorridos. ( Suministrada )

Durante la visita al bosque, los participantes asistieron a un taller sobre el rescate y cuidado de animales abandonados, ofrecido por la estudiante de veterinaria Valerie Meléndez Ortiz, nieta de Jorge Ortiz Agront.

Como parte de su formación profesional, Meléndez Ortiz realiza parte de su práctica clínica en la Clínica Veterinaria Salinas. A la vez, otra de las nietas de Ortiz Agront, Karelys Meléndez Ortiz, formó parte del grupo de jóvenes que participó en la convivencia ambiental que honra el legado de su abuelo.

Recibieron diversos talleres y pusieron en práctica lo aprendido. ( Suministrada )

Las actividades incluyeron, además, un taller de bomba como expresión de identidad cultural y resistencia comunitaria; la creación de un mural colectivo dirigido por el artista salinense Nelson Sambolín; un taller de elaboración de bálsamo labial con ingredientes naturales; una sesión de artivismo enfocada en el arte como herramienta de transformación social; y la confección y vuelo de chiringas utilizando materiales sostenibles.

Visitaron Cayo Caribe. ( Suministrada )

Durante una excursión educativa a Cayo Caribe, un conjunto de islotes cubiertos de manglares que forman la barrera natural de la Bahía de Jobos, los jóvenes pudieron estudiar la relación entre los ecosistemas terrestres y marinos. Además, prepararon unos cuadros utilizando la cianotipia, un tipo de técnica fotográfica y artesanal del siglo XIX que utiliza la luz del sol para crear imágenes, siluetas o impresiones de un intenso color azul.