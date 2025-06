La gente en Puerto Rico vive en un estado de ansiedad amplificada, estrés, incertidumbre e hipervigilancia con respecto a fenómenos climáticos, en buena medida por la falta de preparación gubernamental para atender esas emergencias, así como la posibilidad de perder sus hogares y pertenencias.

Todo esto tiene impactos adversos en la salud mental y física de las personas.

Así lo refleja la investigación Enraizando ante la Crisis Climática, realizada por integrantes de la organización ambiental sin fines de lucro Amigxs del M.A.R., que también reveló que persiste un trauma por todo lo acontecido durante y después del azote del huracán María en septiembre de 2017, pero también por la constante falta de energía en los hogares que se viven desde entonces, al extremo que algunos participantes en la investigación “relataron episodios de crisis emocional severa al experimentar apagones, tormentas o, incluso, escuchar noticias sobre huracanes”.

Erimar Landrón, organizadora comunitaria y de educación de Amigxs del M.A.R., y quien estuvo a cargo del estudio junto a Venecia Butler Pérez y Alejandra Cedeño, sostuvo que se trata de la primera investigación de salud mental que refleja los retos físicos y emocionales que provoca la crisis climática en Puerto Rico.

“En arroz y habichuelas, la investigación Enraizando ante la Crisis Climática une lo que es la percepción, opinión y sentimiento (de quienes) que llenaron el cuestionario y las entrevistas en relación al efecto adverso a nivel emocional que provoca la crisis climática. Y este efecto adverso, de manera general, lo que encontramos fue que está relacionado a la inacción gubernamental, al abandono gubernamental ante un desastre humano, porque el fenómeno natural va a ocurrir, pero la manera de respuesta, nuestra capacidad de respuesta, va a determinar por completo cuánto realmente nos vamos a acompañar desde ese bienestar social el cual proclamamos en las distintas agencias o no”, expresó Landrón.

El pueblo confía… en el pueblo

Agregó que el estudio indica que, ante este escenario, “las personas apuestan a la gente, apuestan a sus comunidades, apuestan a sus allegados. Ya no apuestan al gobierno porque saben que se les ha abandonado una y otra vez. Esos son los hallazgos principales de esta investigación”.

El estudio recogió la participación de 736 personas adultas, de las cuales 684 completaron un cuestionario de preguntas cerradas, y 52 fueron entrevistadas a través de Puerto Rico durante el 2024. Las respuestas al cuestionario llegaron desde 71 municipios, y las entrevistas se realizaron en 18 municipios.

Aclaró que, aunque las respuestas luzcan afines a la manera de pensar de la organización, quienes participaron de la investigación “no son parte de Amigxs del M.A.R., o están necesariamente vinculadas, o los conocíamos”. De hecho, ni siquiera conocen como tal a las personas que participaron del cuestionario en línea, y en el caso de los que participaron de la entrevista, lo hicieron de manera voluntaria, tras convocarse a través de otras organizaciones o “personas de a pie” que decidieron participar mientras hacían entrevistas en algún lugar.

“Definitivamente, hay un reconocimiento a que, además de que la crisis climática es existente, tiene todo que ver con las decisiones que estamos tomando como personas, y principalmente atados a nuestro coloniaje, a nuestra situación colonial, a nuestra situación capitalista”, agregó Landrón.

Sostuvo que las personas están conscientes de la necesidad de “una transformación sistémica” para “atender la debacle que estamos vivenciando hace múltiples años”.

“Y la respuesta está principalmente en ese Puerto Rico soñado, donde las personas apalabran que ese Puerto Rico soñado incluye transporte, incluye viviendas asequibles, incluye oler otra vez el pan cuando vas caminando por la calle, que eso fue una de las respuestas, ver las flores, ver que hay fauna, que no estamos detrimentándola; ver que es accesible para la diversidad funcional, para la diversidad neuronal. O sea, es un país que cumple con lo básico de lo que suponen sus agencias, que es salud, educación y justicia. Entonces, ¿en efecto vamos a realmente poderlo asumir, o vamos a mirar a otro lado?”, agregó.

Hay sufrimiento

Detalló que más de la mitad de los participantes (55.26%) reportaron haber vivido traumas por eventos climáticos, y en general las personas mencionaron haber sufrido efectos adversos a la salud mental, tales como estrés postraumático, ansiedad amplificada, solastalgia (angustia o malestar mental a causa del deterioro del medio ambiente), depresión, insomnio, pesadillas, en algunos casos acompañados de síntomas físicos como taquicardia y ataques de pánico. Asimismo, hablaron también de efectos adversos a la salud física y afecciones respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, neurológicas, musculoesqueletales, sensoriales, digestivas, endocrinas, reproductivas y cáncer, entre otras, que se agravaron por falta de servicios básicos, así como condiciones dermatitis severa, fibromialgia, esclerosis múltiple y otras que, ante las olas de calor, se amplifican aún más.

“Y sí, hay una preocupación bastante grande, una ansiedad amplificada, un sentimiento de que el país se ha perdido, una solastalgia que está, principalmente, a atender que el país se ha transformado a través de los años y ya no es lo mismo que habitábamos, que los servicios básicos no existen, que saber que viene un fenómeno natural implica la precariedad”, agregó.

Asimismo, los entrevistados hablaron múltiples veces sobre la falta de energía eléctrica.

“Hay una ansiedad bien grande sobre los apagones”, pues hay “personas que dependen de la luz para poder respirar, personas que dependen de la luz para poder movilizar a una persona que no necesariamente tiene la capacidad de moverse, y múltiples otras necesidades.

“Lamentablemente, vivimos ante un estado de hipervigilancia constante, así que, ante cualquier movida de la lucecita, las personas ya rápido dicen: ‘¿cuánto esto va a durar, cómo me organizo?’. Entonces, tenemos que parar de apostar a esa resiliencia, por qué hay que vivir todo el tiempo desde la preocupación, desde esa hipervigilancia y por qué no realmente podemos proveer una vida como país, si tenemos todas las condiciones y recursos. ¿A dónde se están yendo los supuestos fondos? La gente está más que clara, y lo dice, ‘si tú no eres pana de quien tiene los chavos, te chavaste’. Y esto es un país que está hecho de amiguismo. Y esto sale de las frases directas de las personas. La gente está más que clara que el país es sumamente corrupto y ese es el problema principal de por qué el gobierno les ha abandonado”, sentenció.

Mapa de Costas de Puerto Rico

Landrón presentó los resultados en compañía de Gabriela Vélez Agosto y Vanessa Uriarte, codirectoras de Amigxs del M.A.R., quienes también aprovecharon la ocasión para presentar la nueva versión del Mapa de Costas de Puerto Rico, una herramienta interactiva a través de la cual las personas pueden denunciar situaciones, tales como impactos adversos a ecosistemas, desplazamiento de comunidades, privatizaciones ilegales, entre otras, de manera que se puedan visualizar esas problemáticas ambientales en la zona costanera.

Según detalló Vélez Agosto, en esta ocasión el Mapa no va a cerrar luego de un periodo de tiempo, sino que se mantendrá activo para que las personas puedan continuar denunciando problemáticas.

Además, se agregaron nuevas categorías, a petición y recomendación del público, tales como escombros o vertederos clandestinos, descargas (de aguas usadas contaminadas, aceites), uso de vehículos de motor en la playa, así como capas educativas como las Reservas Naturales Marinas y Costeras, que se pintan de rojo cuando hay una denuncia dentro de ellas o cerca que afectan el ecosistema y la biodiversidad de ese espacio protegido.

Asimismo, se muestra la Línea de Referencia Oficial de los bienes de dominio público de la Zona Marítimo Terrestre, según los datos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para 2023.

La investigación, así como el Mapa de Costas, están disponibles al público a través del portal de la organización, amigxsdelmar.org.

La investigación se puede consultar también en la página crisisclimaticapr.com; y el mapa a través de mapadecostaspr.com.