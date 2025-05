Durante mucho tiempo, el diálogo sobre la salud mental ha estado rodeado de muchos mitos. Cuidar tu salud mental es tan esencial como cuidar tu cuerpo, y hacerlo no es señal de debilidad, sino de valentía y responsabilidad.

El psicólogo José Efraín Rodríguez Agosto es escritor, profesor, conferenciante, comunicador y colaborador de MCS. ( Suministrada )

La salud mental no es un lujo ni un tema para unos pocos: es un pilar fundamental para procurar el bienestar de nuestra sociedad. Afecta cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos. Cuando se descuida, nuestras relaciones, trabajo, motivación y hasta nuestra salud física pueden deteriorarse.

Aun así, muchos sienten vergüenza de decir: “Necesito ayuda”. Pero visitar a un terapeuta no te convierte en alguien débil ni enfermo; te convierte en alguien que está dispuesto a sanar, crecer y vivir en mayor plenitud.

PUBLICIDAD

Rompiendo mitos: La salud mental es importante para todos

Uno de los mitos más dañinos es creer que solo quienes están en crisis deben ir a terapia. En realidad, cualquier persona puede beneficiarse de un espacio terapéutico: madres agotadas, adolescentes confundidos, personas con estrés laboral, adultos mayores en proceso de duelo o jóvenes en búsqueda de propósito. La salud mental no distingue edad, religión ni estatus social. Todos sentimos y todos merecemos apoyo.

Reconocer que algo no va bien no es motivo de vergüenza; al contrario, es señal de madurez emocional. No necesitas esperar a “estar al límite” para pedir ayuda.

Un compromiso individual con impacto colectivo

Cuidar tu salud mental también es un acto de responsabilidad social. Cuando tú te sientes mejor, tratas mejor a los demás, tomas mejores decisiones y puedes acompañar más plenamente a quienes te rodean. Una sociedad emocionalmente sana es más empática, menos violenta, tolerante y más consciente del valor de la vida.

Romper el silencio y los prejuicios sobre la salud mental comienza contigo. Tal vez hoy no necesitas terapia, pero podrías animar a alguien que sí la necesita. O podrías empezar tú mismo un camino de autoconocimiento. No estás solo y buscar ayuda es un acto de coraje, no de debilidad o fracaso.

Hablar sobre la salud mental es hablar de dignidad, de humanidad, de vida. No esperes a estar abrumado. Empieza con pequeños pasos, desde lo cotidiano, lo espiritual, lo real. Y si necesitas ayuda, que no te detenga el qué dirán.

Ir al psicólogo, hablar con un terapeuta o decir “No puedo más” no te hace débil. Te hace humano. Y en esa humanidad compartida está la esperanza de un mundo más sano, más compasivo y estable.

6 claves para cuidar tu bienestar mental

Hay acciones sencillas que puedes tomar cada día para fortalecer tu salud emocional:

Escucha tu interior. Identifica tus emociones sin juzgarlas. Pregúntate: ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué necesito?

Identifica tus emociones sin juzgarlas. Pregúntate: ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué necesito? Crea rutinas estables. Dormir bien, alimentarte a tus horas y tener pausas para respirar no son lujos, son necesidades humanas básicas que sostienen tu equilibrio.

Dormir bien, alimentarte a tus horas y tener pausas para respirar no son lujos, son necesidades humanas básicas que sostienen tu equilibrio. Haz actividad física regular. Caminar, estirarte, bailar o practicar un deporte ayuda a liberar endorfinas y reducir la ansiedad.

Caminar, estirarte, bailar o practicar un deporte ayuda a liberar endorfinas y reducir la ansiedad. Busca conexiones significativas. Habla con alguien que te escuche.

Habla con alguien que te escuche. Pon límites saludables. Practica el agradecimiento. Tomarte unos minutos para reconocer lo bueno en tu vida —por pequeño que sea— puede cambiar tu enfoque del día.

Practica el agradecimiento. Tomarte unos minutos para reconocer lo bueno en tu vida —por pequeño que sea— puede cambiar tu enfoque del día. No tienes que estar disponible para todos todo el tiempo. Proteger tu energía es parte de cuidarte.

En MCS te queremos con Salud Completa y que tengas todas las herramientas para que cuides de tu salud y bienestar. No te pierdas las actividades que te trae el Club te Paga. Accede a www.mcsclubtepaga.com para que puedas ver el calendario y las localidades que puedes visitar.