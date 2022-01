La Coalición Científica reiteró hoy, miércoles, la importancia de las medidas preventivas dentro de las escuelas a partir del 24 de enero para evitar la propagación del COVID-19.

Máxime, ante el repunto significativo de casos en Puerto Rico, que coincidió con la llegada de la variante Ómicron.

Es por esto que enfatizaron: la vacunación, el uso de mascarillas, el uso de espacios bien ventilados y los sistemas de muestras y vigilancias para detectar de manera temprana las cadenas de contagios.

“La alta transmisión comunitaria observada se reflejará en los casos escolares. Es imperativo entonces priorizar medidas preventivas en las escuelas que limiten posibles contagios”, resaltó el grupo.

El grupo coincidió con la postura del gobernador Pedro Pierluisi de mantener el comienzo del segundo semestre escolar del año escolar 2021-2022 de manera presencial.

“Aún con la tasa de positividad alta, nuestra prioridad debe ser abrir escuelas de manera segura. Se hizo antes, exitosamente, en el contexto de la variante Delta, y es imperativo que se vuelva a hacer. La apertura pudiese ser una estructurada y por fases tomando en cuenta el escenario de Ómicron, pero debe ser una apertura intencionada donde, inclusive en contextos virtuales, se trabaje para volver de manera presencial lo antes posible, y priorizando los servicios escolares a la juventud puertorriqueña, sobre todo aquellos pertenecientes a las comunidades más vulnerables”, comentó.

Debido a la saturación de los sistemas de vigilancia por la alta cantidad de personas que se han sometido a pruebas de detección de coronavirus, la Coalición sugirió “que las escuelas o centros universitarios que tengan la capacidad de establecer sistemas internos de vigilancia, conectados con los del Departamento de Salud, deben de hacerlo”.

Además, insistió que los planteles escolares que detecten contagios deben de seguir protocolos estrictos alineados a los publicados por el Departamento de Salud y atender a los estudiantes de manera virtual durante el periodo de cuarentena. Entretanto, dijo que las escuelas que no puedan abrir de manera presencial deben ofrecer los servicios de manera virtual y, en la medida que sea posible, ofrecer otros servicios, como lo son los comedores escolares, a las poblaciones más vulnerables.

“La apertura de las escuelas tiene que ser prioridad. El impacto a la salud mental de los estudiantes, y su aprovechamiento académico, es significativo cuando las escuelas permanecen cerradas. Sobre el 60% de los niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza, y las escuelas representan una estructura social crítica para esta demografía. No obstante, las escuelas no deben reabrir si no tiene la capacidad de detectar y coartar la transmisión comunitaria en sus centros”, recalcó al señalar que, aunque en el pasado las escuelas no contribuyeron significativamente al aumento de casos comunitarios, el panorama es incierto por la propagación de Ómicron.

En cuanto a la vacunación, hizo énfasis de que todos los ciudadanos mayores de cinco años deben recibir la inoculación, mientras que los mayores de 16 años que fueron inmunizados con segunda dosis con la vacuna Pfizer hace cinco meses deben recibir el refuerzo.

Por otro lado, cualquier persona mayor de 18 años que se vacunó hace seis meses con la segunda dosis de Moderna o dos meses de la única dosis de Johnson & Johnson debe también recibir el refuerzo.

Por su parte, los inmunocomprometidos deben vacunarse con una tercera dosis si ya han pasado 28 días desde su última dosis de Pfizer o Moderna.

“Destacamos nuevamente que la vacuna protege a tres niveles: infecciones, hospitalizaciones y muertes. A pesar de que la variante Ómicron es cuatro veces más contagiosa que la variante Delta, y que esto impacta la cantidad de personas vacunadas con infección, cabe señalar que ya los datos reflejan que las personas con las series de vacunación completadas, sobre todo con los refuerzos (‘boosters’) están protegidas a estos tres niveles en comparación con personas no vacunadas, o con personas con la serie de vacunación incompleta”, indicó.

“Si no ha comenzado el ciclo de vacunación de niños mayores de 5 años, es el momento de hacerlo de forma inmediata”, repitió.