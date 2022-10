“Sí sabía que había gente buena, pero no sabía que tanta”.

Con ojos húmedos, Ylda M. Martínez Rosa -enfermera que quedó encamada tras ser diagnosticada con artritis gotosa- agradeció el torrencial de ayudas que recibió de empresas y ángeles en la comunidad que se conmovieron con su historia, tras conocerla a través de “Revive la Esperanza”, el segmento que transmite el programa “Día a día” de Telemundo en alianza con Primera Hora.

“De verdad fue, no lo puedo describir, de verdad. Fue algo que no me esperaba”, dijo a este diario entre lágrimas.

Y es que, hace dos meses, Martínez Rosa recibió el inquietante diagnóstico que complicó una serie de condiciones preexistentes que ya la afligían, pues sufre de lupus antifosfolípido, neuropatía, alta presión, hipertiroidismo e hipertensión pulmonar. El cúmulo de afecciones la dejó encamada y casi inmóvil. También, en el pasado tuvo embolias pulmonares dejando su función limitada en un 50%, mientras que corazón trabaja a un 45%.

La urgencia que provocó su diagnóstico súbito la obligó a abandonar su trabajo como enfermera y trajo consigo la necesidad de adquirir artículos de primera necesidad y pagar altas facturas de visitas médicas, laboratorios y medicamentos.

Ylda y Antony recibieron múltiples artículos de empresas y ciudadanos a través de la iniciativa “Revive la Esperanza”, una alianza entre Telemundo, MCS Foundation y Primera Hora. ( Alexis Cedeño )

Tras darse a conocer su historia, el público y empresas no se quedaron con los brazos cruzados y gracias a ellos, Martínez Rosa –quien vive en el residencial Brisas en Bayamón- logró costear un estudio de sus pulmones que ascendía a $500.

“Seguimos en pie de lucha gracias a todas las donaciones que ha hecho el pueblo. Como mencioné, pude costear un estudio que me salía en $500 que yo no tenía para costearlo, porque aquí el plan médico no lo cubre, que es de los pulmones, y seguir con las citas médicas y las terapias que ya me lo aprobaron y esto y en espera que la terapista física entonces vaya al apartamento para darme las terapias”, celebró la mujer en compañía de Dagmar.

Entre los bienes donados como parte de la iniciativa que es respaldada por MCS Foundation, la compañía Tu Planta PR le obsequió un generador eléctrico, pues urge de energía constante al depender de oxígeno. También, Walmart le donó artículos de primera necesidad. Un bayamonés anónimo, además, hizo posible que los gabinetes de su casa -que estaban infestados de insectos y en mal estado- sean reemplazados. Mientras, La Ceiba Exterminating Corporation fumigará su casa nuevamente y se agradeció a Castro Medical Responde, por su asistencia con ambulancia. Por otra parte, el Departamento de la Familia gestiona por asignarle una ama de llaves y, también, le donó artículos de primera necesidad.

A esto se suma las decenas de personas que han aportado monetariamente específicamente a beneficio de Anthony Gabriel, su hijo de 13 años, quien le seca las lágrimas cuando llora, la conforta cuando se deprime y la atiende en la madrugada y noche.

Es por su benevolencia que la juguetería El Mercado de Juguetes, en Quebradillas, le obsequió una bicicleta eléctrica, la cual Anthony tanto anhelaba.

“Wao, yo te digo -sin mentirte- ese teléfono no ha parado. A mí me han llamado más de 50 personas y casi todo el mundo ha sido para el nene, que quieren regalarle para Navidad, que esto que lo otro, que cuál es el ‘size’ de ropa de él. Todo ha sido al nene”, comentó la mujer de 41 años a este diario.

Por su corta edad y para que tenga la oportunidad de forjar su propio camino en la vida, Martínez Rosa accedió a que Anthony se traslade con una prima suya al estado de Illinois. Pese a que será una separación dolorosa, la madre entiende que, por el momento, es la mejor opción para su hijo, ya que su propia emergencia salubrista ha dificultado que el menor estudie.

Además de Anthony, Alondra Krystal Díaz, vecina de Martínez Rosa y quien se ha convertido en su “segunda hija”, también compartió su asombro por el altruismo del pueblo.

“Realmente, se lo agradezco mucho, de verdad, porque no esperábamos que nos llegara tanta ayuda. Le doy muchas gracias a Dios”, indicó.

“Yo he estado con ella desde el primer día que ella se mudó. Ha sido fuerte, porque el cambio fue drástico, de que ella caminaba, trabajaba a estar encamada. Pero, con el favor de Dios, vamos pa’ lante y yo creo que ella se va a parar de esa cama”, agregó.

Si desea continuar ayudando a Martínez Rosa, lo puede hacer al emitir pagos por ATH Móvil al 787-529-8621 o escribir o enviar donaciones mediante PayPal a martinezylda0513@gmail.com. Igualmente, puede escribir a: revivelaesperanzapr@gmail.com o a través de WhatsApp al número: 787-505-7575.