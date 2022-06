1. Renuncia el alcalde de Trujillo... y ya hay aspirantes

Tras la renuncia el viernes del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, han surgido varios nombres para ocupar la poltrona municipal en una futura elección especial a realizarse en el mes de julio. Entre los aspirantes están el exsenador Pedro “Pedrito” Rodríguez y el legislador municipal Gabriel Pérez Pérez. José Luis Cruz Cruz, del Partido Popular Democrático, renunció en medio de una investigación federal relacionada a corrupción pública.

Jesús Francisco Pérez fue asesinado en medio de un secuestro. ( Suministrada )

2. Más acusaciones por el crimen de El Hipopótamo

Un empleado del restaurante El Hipopótamo, identificado como Basilio Matías Fajardo, figura en la nueva acusación que remitió un gran jurado federal por el robo que culminó en el secuestro de tres personas en el restaurante, incluyendo a su propietario, y el posterior asesinato del adolescente Jesús Francisco Pérez Santos. El otro individuo acusado fue identificado como Edwin Peña Valdez. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre del pasado año.

Hay una investigación en curso en torno a las circunstancias en que murió la reclusa Shannet Colón Ponce. ( Vanessa Serra Díaz )

3. Piden que se haga justicia

Con un reclamo de justicia, y sin conocer todavía cómo ocurrió su muerte en el complejo correccional de Bayamón, familiares y amigos de Shannet Colón Ponce le dieron el último adiós. “Nos levantamos un pueblo a pedir justicia. Les puedo decir que tengo una paz, porque Dios me la da. Pero yo veo la justicia tan cerca en este momento. Esta niña, Dios me mostró, que murió sufriendo, pero por justicia para todos los presos y todos los confinados”, afirmó Christopher Escobar, tío de Shannet, poco antes que sus restos fueran sepultados el viernes.

Juan Dalmau, secretario general del PIP. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

4. Confía en la investigación

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, pidió disculpas por no expresarse antes sobre las alegaciones de acoso contra un líder de su colectividad en Aguadilla. “Al no emitir comentarios, algunas personas han pensado que se trató de que evadía expresarme. No era esa la intención, pero me disculpo con aquellos que así lo hayan interpretado. La intención nada tiene que ver con lo que pudo interpretarse y aprenderé de ello”, dijo Dalmau. Asimismo afirmó que confía en la comisión especial creada por el PIP para investigar el asunto en cuestión.

Se aprobó la vacunación de menores entre los 6 meses de nacido y los 4 años de edad. ( Ramón “Tonito” Zayas )

5. Arrancará vacunación infantil contra el COVID

El Departamento de Salud comenzará esta semana con la vacunación contra el COVID-19 para los niños entre 6 meses a cuatro años, según informó el secretario de Salud, Carlos Mellado. El anuncio se realizó luego de que la Administración de Drogas y Alimentos aprobara la inoculación para los menores de cinco años. Las vacunas que estarán disponibles serán las de Pfizer y Moderna.

