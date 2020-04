El doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo e integrante de task force médico del gobierno, aseguró hoy que en Puerto Rico pudieran haber “entre 9,000 a 10,000 personas infectadas” con el coronavirus COVID-19.

De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, en la Isla se han detectado 923 casos positivos, de un total de 8,535 pruebas realizadas.

“Hoy, las más de 900 personas que tenemos confirmadas, se sabe por la literatura y toda la información que se tiene desde Wuhan (China) para acá, que hay 10 personas (infectadas) sin detectar. Nosotros deberíamos tener ahora mismo entre 9,000 a 10,000 personas infectadas en el país. Por eso es tan importante la cuarentena, y nosotros estamos viendo un aumento de casos día a día. Esto se mide viendo cada vez que se duplica la cantidad de casos", explicó Reyes en la emisora NotiUno 630.

PUBLICIDAD

El experto agregó que en los próximos días podríamos experimentar el pico de casos de coronavirus. El 1 de abril, Salud estimó que el pico sería para el 8 de mayo.

“Esta semana va a ser bien importante, de hecho, yo te diría que para el viernes ya desde que se normalice la manera en que entran muchos de los casos, los casos de la periferia, mucho de lo que se está haciendo en los municipios, si finalmente ponen en función todas las pruebas que el secretario (de Salud, Lorenzo González) está diciendo, lo más seguro es que vamos a poder ver un pico en estos días”, señaló Reyes.

“La realidad es que estamos en aumento de casos y hay que tener cuidado con no romper la cuarentena, con que la gente vaya de manera desmedida a los supermercados, no guarde distancia, no use las mascarillas, no se lave las manos. Estamos en un momento todavía bien crucial de la epidemia”, sostuvo.

El domingo pasado, la gobernadora Wanda Vázquez flexibilizó algunas restricciones de la cuarentena. Entre estas, eliminó las salidas por tablillas pares e impares, dio más apertura a los supermercados y colmados, y retomó el toque de queda de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de ASSMCA al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.