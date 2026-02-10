La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) anunció la selección de Pathstone para recibir $500,000 de la subvención Brownfields Job Training Grant, destinados a la capacitación laboral para la rehabilitación de espacios en desuso, conocidos como “brownfields”. Estos fondos ayudarán a Pathstone a reclutar y capacitar trabajadores en proyectos de revitalización y limpieza ambiental en propiedades abandonadas. El Programa de Brownfields de la EPA ayuda a estimular las economías locales y apoya los esfuerzos para evaluar y limpiar lugares contaminados y devolver las propiedades deterioradas a un uso productivo.

“La EPA ha seleccionado a Pathstone para recibir esta subvención debido a su historial probado en impulsar la transformación comunitaria mediante el desarrollo de la fuerza laboral, beneficiando tanto a las personas como a la economía de Puerto Rico”, señaló Michael Martucci, administrador regional de la EPA. “El programa de capacitación laboral en brownfields de la EPA resulta, constantemente, en oportunidades de empleos sostenibles y bien remunerados en el sector medioambiental, impulsando un progreso económico y duradero.”

Pathstone realizará esta capacitación en brownfields en 12 municipios. Entre estos se encuentran Naranjito, Orocovis, Barranquitas, Comerío, Salinas, Barceloneta, Manatí, Vega Baja, Vega Alta, Toa Alta, Aguas Buenas y Aibonito. Los residentes de estas áreas enfrentan tasas de desempleo entre 1 y 2 puntos superiores a la media nacional de Estados Unidos (4.3%), indica el comunicado.

El programa de capacitación laboral reduce significativamente el desempleo y la pobreza, aumentando a la vez los ingresos y preparando a las personas para ocupar empleos en zonas afectadas por espacios deteriorados a causa de su desuso.

Pathstone planifica capacitar a 110 personas con la nueva financiación de la EPA. Estos alumnos obtendrán certificaciones esenciales de mano de obra medioambiental. El programa de capacitación incluye respuesta en lugares de desastre, seguridad con pesticidas, desfibriladores externos automatizados y capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP). Los participantes también aprenderán habilidades para operar grúas horquillas (forklifts), manejar materiales peligrosos, inspeccionar asbesto y plomo, y pilotear drones. Esta capacitación imparte a las personas el conocimiento necesario para un trabajo seguro y eficaz en roles medioambientales.

El Programa de Brownfields de la EPA comenzó en 1995 y ha proporcionado casi $2,900 millones en subvenciones para evaluar y limpiar propiedades contaminadas y devolver a la reutilización productiva las propiedades en desuso. Hasta la fecha, las inversiones en terrenos contaminados han aprovechado más de $42,000 millones para la limpieza y la reurbanización y han creado más de 220,500 empleos. Desde 1998, la EPA ha concedido 456 subvenciones para un total de más de $119 millones a través de Programas de Capacitación Laboral en Brownfields.