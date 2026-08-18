Un eclipse lunar será visible tarde en la noche del próximo jueves 27 de agosto.

Aunque se trata de un fenómeno parcial, la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó que será tan intenso que lucirá casi como un eclipse lunar total.

La entidad educativa explicó que, en la fase máxima, que ocurrirá a las 12:12 a.m. (jueves para viernes), el 96% de la Luna estará adentrada en la umbra o sombra oscura ocasionada por la Tierra, y es esta la razón por la cual será un eclipse lunar parcial intenso.

“De hecho, existe la posibilidad de que se perciba un poco de color anaranjado-rojizo debido a la magnitud de este eclipse lunar, el cual se debe a la luz solar que está pasando y refractándose por todo el borde de la atmósfera terrestre”, indicó la SAC.

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Para apreciarlo mejor, la entidad sugiere ubicarse mirando hacia el Sur, pero debido a que la Luna estará bastante elevada, a 61º, se recomienda utilizar una silla reclinable para así evitar molestias en el cuello.

El eclipse lunar parcial comienza a las 10:33 p.m. del jueves y se extenderá hasta la 1:51 a.m. (viernes). Según la SAC, la parte más notable del fenómeno astral será entre las 11:52 p.m. a 12:32 a.m., con el máximo a las 12:12 a.m.

“Será un eclipse tan intenso que solo una diminuta parte del borde superior derecho de la Luna se verá un poco iluminado”, destacó la organización.

Además, cerca de la Luna también estarán los radiantes o áreas desde donde pueden surgir un par de leves lluvias de meteoros, por lo que no se descarta se observe algún meteoro durante el eclipse, señaló la SAC.

El evento astronómico se debe a que el Sol estará casi alineado con la Tierra y la Luna, de tal forma que nuestro planeta cubrirá la luz solar que recibía la Luna u ocasionando una notable sombra a esta.

La SAC explicó que este eclipse lunar está -en cierto modo- relacionado al reciente eclipse total del sol que se vio en España el pasado 12 de agosto, ya que cuando los tres cuerpos celestes involucrados están alineados, dicho colocamiento dura varias semanas.

22 Fotos En algunos rincones del mundo, el entorno adquirió, el 12 de agosto de 2026, una oscuridad similar a la del crepúsculo, mientras que en otros se percibió el fenómeno de manera parcial

Esto ocasiona que la mayoría de los eclipses ocurren “en parejas”, es decir que cuando se observa un eclipse solar, usualmente también ocurre un eclipse lunar un par de semanas después debido a la duración del alineamiento.

El próximo eclipse total de la Luna visible en Puerto Rico será en la noche del 25 de junio de 2029, indicó la entidad educativa.

Aunque el eclipse lunar del próximo 27 de agosto será visible en casi todo el planeta, excepto en Asia, Australia y el oeste del Pacífico, se estima que el Caribe, así como toda América latina y la mitad este de Estados Unidos, serán las áreas donde mejor se apreciará debido a que desde dichas zonas será percibido de principio a fin.