Cuenca. El canal de televisión TeleOnce TV, de Puerto Rico, retransmitirá en directo el eclipse solar a su país desde Cuenca gracias a la colaboración entre el canal y ToroVerde, la empresa del parque de ecoturismo y aventura que abrirá en Cuenca.

La delegación puertorriqueña, compuesta por doce profesionales y encabezada por la periodista y meteoróloga de Puerto Rico Deborah Martorell, ha sido recibida en el Ayuntamiento por el alcalde, Darío Dolz, y la concejala de Turismo, Marta Tirado, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

La periodista puertorriqueña ha entrevistado a Dolz sobre lo que supone para la ciudad ser uno de los puntos importantes para la visión completa del eclipse y Dolz ha señalado que es “una oportunidad para Cuenca, que se ha convertido en destino estos días para numerosos viajeros nacionales e internacionales, según podemos ver en nuestras calles”.

El primer edil ha agradecido que este canal de televisión nacional de Puerto Rico retransmita el eclipse desde Cuenca “por la oportunidad que supone que todos los puertorriqueños vayan a conocer la ciudad gracias a este importantísimo evento”.

El Ayuntamiento conquense ha resaltado que Deborah Martorell es una destacada figura del periodismo científico y meteorológico en Puerto Rico, incluyendo su participación en la Misión NS-34 de Blue Origin, que la convirtió en la mujer número 115 en estar en el espacio.