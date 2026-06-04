Las periodistas Deborah Martorell y Luz Nereida Vélez serán las próximas figuras en recibir doctorados honoris causa en la próxima graduación de la Universad Ana G. Méndez.

Ambas comunicadores serán reconocidas por sus esfuerzos en el periodismo puertorriqueño, la comunicación pública y su compromiso por educar y servir al país en la ceremonia que llevará a cabo la institución de educación superior el próximo 11 de junio, a las 3:00 pm, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Pedro Rosselló.

Martorell, que recientemente hizo historia como la primera meteoróloga en viajar al espacio en la Misión NS-34 de la companía Blue Origin, recibida el doctorado honoris causa en Ciencias Ambientales.

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En el caso de Vélez, quien se ha destacado por 48 años manteniendo al público informado en asuntos de interés público, así como temas de salud y bienestar, obtendrá dicho grado en Comunicaciones.

En diciembre de 2025, el senado académico del Recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) había revelado que aprobó la nominación de conceder el reconocimiento a la también telerreportera de Noticentro.

“Agradezco todos los reconocimientos que he recibido, y acojo este como el más grandioso porque implica que he hecho un trabajo que ha logrado su propósito; educar, informar y comunicar. Gracias al presidente [José F. Méndez Méndez] y al equipo de la Universidad Ana G. Méndez, de quien tuve el privilegio de conocer a su fundadora como una mujer pionera que tuvo la misión de permitir que todos tuvieran acceso a educación de primera. Este reconocimiento se lo debo a mami, una mujer que amaba la salud y me enseñó a amarla también. Por último, es una muestra de que cuando tenemos metas y sueños, el trabajo, el empeño, la dedicación, la responsabilidad y, sobre todo, la humildad son clave para llegar al éxito”, manifestó la periodista en ese entonces.