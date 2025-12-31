Como es tradicional con el inicio de un nuevo año, las personas suelen pedir u ofrecer deseos con la esperanza de que se materialicen a partir del 1 de enero.

Se trata de una tradición de la que participa prácticamente todo el mundo de alguna forma u otra, incluyendo a las personas que gozan de más reconocimiento a través de Puerto Rico, ya sea por su posición como políticos o su popularidad como figuras de la cultura y el deporte.

A preguntas de Primera Hora a varias de esas figuras, algunas de las cosas que le están deseando a su pueblo son esperanza, bendiciones y salud para el venidero año 2026, aunque también hubo menciones a temas como desarrollo económico, respeto, orgullo, oportunidades, entre otros.

A continuación, sus deseos para Puerto Rico en el 2026.

Jenniffer González Colón, gobernadora:

“Yo quisiera poder regalarle a Puerto Rico un año de actividad económica, de procesos menos burocráticos en el gobierno, de seguir resolviendo el problema de generación y de luz a nuestra gente. Un año de mucha salud, de más escuelas bilingües… Yo quiero lo mejor para nuestra gente y quiero lo mejor para que la gente eche para adelante y poder bajarle las contribuciones para que la gente se quede aquí”.

Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente en Washington:

“Quisiera que los puertorriqueños recibamos el regalo de la esperanza. En mi caso particular, estoy lleno de esperanza por el nacimiento de mi hijo Vicente Rafael, y quiero que crezca en un país que sienta optimismo sobre su futuro, que crea en sí mismo y que confíe en que sus mejores días están por delante”.

Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón:

“Siempre pido mucha salud para todos porque lo demás, con trabajo, paciencia y dedicación se consigue. Y que haya armonía en todas las familias puertorriqueñas”.

Aníbal José Torres, alcalde de Dorado:

“Como servidor público y alcalde de la ciudad de Dorado, hoy no quiero hablar de obras ni de cemento, sino de aquello que realmente sostiene a un país: la forma en que nos tratamos y caminamos juntos. Si pudiera regalarle algo a Puerto Rico en este nuevo año, sería la voluntad de escucharnos más, de respetarnos aun cuando pensemos distinto y de no perder la sensibilidad ante las realidades de nuestra gente. Ahí es donde comienza cualquier transformación verdadera”.

Marlese Sifre Rodríguez, alcaldesa de Ponce:

“Le regalaría a Puerto Rico, ante todo, un poquito del orgullo que sentimos los ponceños por nuestra Ciudad. Ese orgullo que nos mueve a cuidar lo nuestro, a levantar lo que amamos y a no rendirnos. Junto a eso, le regalaría tiempo y compromiso bien hecho. Tiempo para escucharnos más, para sanar lo que duele y para reconocer lo que sí funciona. Compromiso para proteger nuestra gente, nuestra cultura, nuestros recursos y nuestros espacios públicos. Le regalaría liderazgo con propósito, acciones que inspiren y decisiones que pongan a la gente en el centro. Le regalaría oportunidades reales para que nuestros jóvenes puedan cumplir sus sueños aquí, en su tierra. Y, sobre todo, le regalaría esperanza con resultados, porque Puerto Rico se construye todos los días con trabajo constante, respeto y amor por lo nuestro”.

Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan:

“A Puerto Rico le regalaría trabajo responsable desde San Juan. Que lo que hagamos aquí siga aportando al país entero, con servicios que funcionen, espacios públicos de calidad y un gobierno cercano a las necesidades del pueblo para que nuestra gente tenga esperanza de un futuro mejor. Ese es nuestro aporte al Puerto Rico que todos queremos”.

Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025:

“Para el 2026 me encantaría regalarle a Puerto Rico esperanza. Inspirar a nuestra gente a creer en sí misma, a atreverse a soñar y a convertirse en diseñadores de su propio futuro. Que entiendan que todo lo que nace de un sueño puede transformarse en realidad. Le regalaría oportunidades que abran caminos, alegría que fortalezca el alma y, sobre todo, amor: ese que nos une y nos impulsa como pueblo”.

Yadier Molina, expelotero y dirigente de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol:

“De parte de Yadier Molina, les deseo un año de muchas bendiciones y salud para toda mi gente en Puerto Rico”.

Carlos Arroyo, exbaloncelista y gerente general de la Selección Nacional de baloncesto:

“En este Año Nuevo, le regalaría a mi país continuo amor por nuestra cultura. Amor por lo que somos, por nuestras raíces, por el deporte, la música y las tradiciones que nos definen como pueblo. Puerto Rico ha demostrado una y otra vez que, cuando honra su identidad, se fortalece y nos unimos”.

José Miranda, jugador de los Criollos de Caguas en la LBPRC y de la organización de los Padres de San Diego:

“Le regalaría mi desempeño, el representar a Puerto Rico con el mayor orgullo posible y siempre dar el 100% por el País”.