No era la fila habitual de vehículos para hacerse la prueba contra el COVID-19. No había música ni voceteo en ninguno de los carros, muchos de los cuales eran máquinas con varias décadas de fabricación, la pintura desgastada y partes rotas o ausentes. Tampoco se escuchó ni una vez un toque de bocina. De hecho, los diálogos no eran muchos y, cuando ocurrían, no involucraban a los ocupantes de los vehículos, sino a los voluntarios que llevaban a cabo la actividad. Y es que este era un evento de los llamados Coviveo muy particular, dirigido específicamente a personas sordas o con dificultades auditivas, por lo que la comunicación con ellos era en lenguaje de señas y a través de carteles.

El estacionamiento de la iglesia La Senda Antigua, en Toa Alta, fue el escenario durante la mañana sabatina de esta iniciativa dirigida a esa población, que con la crisis de la pandemia ha visto agravarse las dificultades que enfrentan a diario para salir adelante.

Una de esas barreras es, precisamente, el uso de mascarillas para evitar el contagio con el COVID-19, que le impide a aquellos sordos que pueden leer labios comunicarse con otras personas. Esa pieza que cubre boca y nariz también impide una comunicación efectiva usando el lenguaje de señas. Para esta actividad los intérpretes usaban protectores faciales y removían temporalmente sus mascarillas para poder conversar con las personas sordas, cuya satisfacción, y casi euforia en algunos casos, era evidente cuando se topaban con alguien que entendía su idioma al momento de hacerse la prueba.

“La prueba del COVID fue importante para sentirnos seguros y que estemos a salvo. Es importante que nos protejamos y sigamos pa’alante cuidándonos”, expresó, a través de un intérprete, Elimelec Rojas, quien acudió a hacerse la prueba junto a María del C. Cruz, quien también tiene impedimento auditivo.

El hombre celebró la presencia de las personas que entienden su idioma, entiéndase el lenguaje de señas, y aseguró que “necesitamos más intérpretes. No tenemos intérpretes y es difícil la comunicación cuando no hay un intérprete. Entonces, pues si hay un error, ahí nos ayudan, cuando nos vamos a registrar, para saber lo que estamos haciendo”.

La escasez de intérpretes es parte de una preocupación mayor de esta comunidad, de que con frecuencia sus necesidades quedan relegadas o incluso sin atenderse.

En ese sentido, la joven madre Wilmarilis Sánchez se expresó preocupada por el hecho de que, con el plan de reapertura de las escuelas, no hubiera mención alguna de cómo atenderían a los niños y niñas con necesidades especiales, como su hija Leia De Jesús, quien sufre pérdida de audición profunda en su lado izquierdo.

“Se presentó el plan para la reapertura de escuelas, pero hasta dónde he visto y he leído no habla de un plan para los niños con necesidades especiales. Hay muchos niños con muchas necesidades, con autismo, con diferentes condiciones, y tenemos también los niños que tienen algún problema de audición, que es el caso de Leia”, comentó. “Y para ella regresar al salón de clases, ella necesita verle los labios al maestro, porque su problema de audición le limita el poder escuchar todos los sonidos como lo escucharía cualquier persona con audición perfecta. ¿Y qué pasa? Eso implicaría que la maestra tendría entonces que removerse su mascarilla y utilizar un ‘face shield’ (protector facial) para que entonces ella pueda tener la educación necesaria”.

“Me preocupa. Porque además de las preocupaciones que han tenido todos, del alto nivel de contagio, de lo que vaya a suceder en las escuelas, sobre estos niños en particular, el plan no habla nada para poder atender sus necesidades particulares que ellos tienen. No tenemos certeza de cómo se va a resolver eso. Y yo puedo entender el punto de la maestra que se pueda sentir un poco insegura porque se tendría que remover su mascarilla, pero habría que sopesar la salud de la maestra versus la educación de la nena. Es algo bien complejo que no han tomado en consideración. Y como Leia hay muchos más niños con otras condiciones, tal vez más complejas, y los padres ahora mismo no sabemos qué vamos a hacer”, insistió Sánchez, mientras aguardaban por resultados de pruebas, y su pequeña princesa batallaba con las molestias que le provocaban la combinación de la tira de la mascarilla y el audífono en su orejita izquierda.

Entretanto, continuaba el desfile de vehículos para recibir asistencia. En turno estaba un carro pequeño, en tan pobres condiciones que uno se preguntaba cómo siquiera lograba rodar y transportar a la familia de cuatro que iba en su interior. Stephanie Hernández Russo se acercó a la ventanilla y comenzó a dialogar con la conductora, intercambiando señas. Pasado un par de minutos, se viró hacia un grupo de voluntarios les dio instrucciones para que le entregaran a la familia unas bolsas de alimentos y le suministraran las pruebas, mientras ellos agradecían con gestos y sonrisas.

Hernández, quien es líder del ministerio para sordos de la iglesia La Senda Antigua, y organizó la actividad junto al grupo de voluntarios, comentó que además de la prueba de COVID-19, a las familias de sordos que pasaban por allí “se les está dando alimentos y se le está alimentando el alma. Porque luego que tengan la compra y las pruebas de COVID, se está orando por ellos. Hacemos labor social, pero lo importante es hablar sobre Dios”.

“Este es nuestro primer impacto evangelístico. Esta servidora, conjunto con mi equipo de trabajo y el apoyo de la apóstol Wanda Rolón, hemos organizado esta actividad dirigida a los sordos, a familias sordas”, comentó durante una pausa entre dos vehículos que hacían la fila. “En este caso hemos sido bien afortunados, porque se ha unido el municipio de Toa Alta. Ha sido bien proactivo y están mano a mano con nosotros, y son los que nos están ayudando a hacer estas pruebas y todo lo que estamos organizando”.

De hecho, Hernández, quien es hija de padres sordos, está ofreciendo también su conocimiento y habilidad en el manejo del lenguaje de señas para interpretar servicios religiosos y programas para niños sordos a través del canal televisivo de la iglesia.

Lamentó que “los servicios de intérpretes están escasos, en la televisión, en las cortes, en los hospitales, en las diferentes áreas, ¿imagínese en la parte espiritual?”, aunque se dijo confiada en que con esta actividad estarían beneficiando a más de 100 familias de sordos.

“En estos días que hemos estado visitando diferentes áreas para que ellos (los sordos) se anoten, ellos están desinformados. Pero hemos sido bendecidos que tenemos parte de líderes de la comunidad sorda, como es Lourdes González, su esposo Nelson Colón, que han venido y se han dado a la tarea de difundir esta actividad”, agregó.

Por su parte, el doctor Giovanni Ortiz celebró la colaboración entre “el ministerio de intérpretes con nosotros, con el programa SAMYR (Servicio de Ayuda, Monitoreo y Rastreo de COVID-19), que es el sistema de rastreo del municipio Toa Alta”.

“Sin un intérprete, es bien difícil llegar a esta comunidad, obviamente por el impedimento que tienen. Ellos no escuchan, y sin un intérprete, ¿cómo le podemos dar la información actualizada? Por eso es que decidimos hacer esta colaboración”, afirmó el doctor Ortiz, quien dirige el SAMYR. “De verdad que ellos están bien contentos con la actividad que se está haciendo. Se sienten parte de nuestra sociedad, que es lo que debe suceder todo el tiempo. Ha sido bien recibido por ellos. Se sienten satisfechos porque se le está haciendo una prueba de COVID, y se le están dando las recomendaciones para prevención”.

“Lo que estamos viendo aquí es que los sordos que están viniendo, y que están en desconocimiento del proceso, al yo estar interpretando, se le está pudiendo explicar el proceso y ellos se van tranquilos, sabiendo que le va a llegar su resultado por texto o videófono”, agregó Hernández, con evidente satisfacción.

Sin embargo, a casi un año de que se dispararan las alarmas por la pandemia en la Isla, esta es apenas la primera actividad de esta naturaleza, con un servicio específico dirigido a sordos, cuya cifra total la isla se estima supera las 200,000 personas.

El alcalde toalteño Clemente “Chito” Agosto también celebró la actividad y resaltó la necesidad de atención a la comunidad sorda.

“A Dios gracias tuvimos la suerte que el ministerio se nos acercó. Como municipio ahora estamos elaborando un plan para tener un intérprete de señas en cada oficina del municipio. Reconocemos que hay una población grande (de sordos) que queremos atender en nuestro municipio y a nivel de todo Puerto Rico. Aquí estaban invitados todos los pueblos limítrofes para que asistieran a esta actividad”, afirmó Agosto, agregando que transmitiría la experiencia a otros alcaldes para que la emularan.

Cerca del mediodía, ya con el sol dejándose sentir cuando no lo hacía alguna llovizna pasajera, los últimos vehículos pasaron frente a la iglesia y se intercambiaron las últimas señas y gestos de agradecimiento. Tal como esperaban los voluntarios, más de cien familias de personas sordas o con impedimentos auditivos pasaron por allí, se hicieron pruebas, y recibieron, en un lenguaje que entienden, una muy necesaria orientación sobre el peligroso virus.