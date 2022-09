El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz, estimó de forma preliminar que los daños de 500 familias que habitan en tres comunidades que quedaron inundadas por el paso del huracán Fiona y otras zonas afectadas en el municipio, fluctúan entre $10 a 15 millones.

El primer ejecutivo detalló que las comunidades Los Naranjos, El Boquerón, Sabana quedaron completamente inundadas o parcialmente bajo agua, sumado a otros sectores que también se afectaron de forma directa por la incesante lluvia de Fiona.

“La comunidad Los Naranjos y El Boquerón están bajo agua. Sabana parcialmente inundada. Las carreteras 160 y la 676, al día de ayer, estaba completamente inundadas por el Río Cibuco. Entendemos que entre todas esas comunidades deben haber 500 familias bajo agua. En el caso particular de Los Naranjos y Sabana entiendo que perdieron todo. En el caso de río Abajo hay casas de dos niveles y de Pueblo Nuevo. En términos generales, estamos hablando de 500 viviendas afectadas. A esto hay que sumarle todo lo que perdieron, sin contar las carreteras, estimo que nuestra pérdida preliminarmente alcanza entre $10 a $15 millones”, sostuvo el primer ejecutivo.

Durante el día de hoy, martes, continúan con las brigadas y los trabajos de limpieza en las zonas ya que la lluvia ha cesado un poco y en la medida que el nivel de agua baje los camiones y excavadoras pueden entrar a las respectivas comunidades.

Los residentes de las comunidades se reubicaron en su mayoría con otros familiares y otros permanecieron en las residencias que son de dos niveles, ya que muchos no quisieron salir de la zona a pesar de conocer que se tratan de zonas inundables por la cercanía de cuerpos de agua como el río Cibuco, el Caño Matamba y Caño Cabo Caribe.

El alcalde afirmó que para el huracán María hace exactamente cinco años, todas esas zonas y comunidades se inundaron, pero “el llamado a la gente es bien difícil porque no quieren salir de sus casas y cuando ya tienen el fenómeno encima es que piden salir y entonces se arriesga la vida de los rescatistas y el personal de emergencias”.

El municipio está en su totalidad sin el servicio de electricidad y el total de abonados de LUMA Energy es de unos 21,000. Según Cruz, el consorcio ya tiene conocimiento de los “puntos cruciales” para energizar como son los hospitales Wilma N. Vázquez y Prymed Medical, ambos están operando con generadores.

Mientras que el servicio de agua debería llegar a parte de la población del pueblo del norte, pues “el director de área de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Moisés Romero, nos comunicó que hoy recibirían los generadores para colocarlos en varias áreas de la ciudad para que los pozos funcionen”.

El alcalde detalló que hay unas carreteras con deslizamientos de tierra y hundimientos, pero el municipio está transitable.

Residencias y vias de rodaje sufrieron embates por la lluvia incesante que trajo el huracán Fiona. ( Suministrada )

Las carreteras con deslizamientos o con algún desplazamiento son la PR 160 hacia Almirante Sur y Almirante Norte, la PR 2 y en la comunidad Los Turpiales. Hasta el momento, Cruz solo tiene conocimiento sobre una sola familia incomunicada, según los reportes.

El municipio solo cuenta con 10 refugiados en la escuela Lino Padrón Rivera y en su mayoría son personas sin hogar que deambulan en las calles.

Cruz reconoció que en comparación con otras emergencias atmosféricas en la isla en esta ocasión la comunicación con el gobierno estatal ha sido “mucho mayor”.

El primer ejecutivo en medio del paso del huracán Fiona celebró el nacimiento de una niña en el hospital Wilma N. Vázquez. Gracias al personal de Manejo de Emergencias la fémina fue transportada al hospital y pude ser asistida en el parto de la bebé de nombre Larimar Román Ortiz.

Vega Alta sin daños mayores

Por su parte, la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, precisó a este medio que el municipio no sufrió grandes daños de inundaciones, viviendas afectadas o enormes deslizamientos en las vías de tránsito. Su objetivo principal en los próximos días es “levantar Vega Alta para ayudar a los demás pueblos”.

“Gracias a Dios Vega Alta no está como otros pueblos que están devastados. Ayer lo que nos dedicamos fue a abrir brechas y hoy lo que estamos haciendo es visitando los nueve barrios con los estudios socioeconómicos para conocer los daños individuales. Hasta ahora no tengo reportado daños significativos de casas afectadas por inundaciones. Hay unas casas que están incomunicadas, pero no inundadas porque nosotros en febrero trabajamos un plan de mitigación de limpieza de sumideros, canales de agua o quebradas y eso ayudó mucho en el proceso”, sostuvo la alcaldesa en medio del recorrido por el municipio.

La primera ejecutiva precisó que en la comunidad de Cerro Gordo, que suele ser una de las más afectadas por las inundaciones, el nivel del agua bajó durante la noche y madrugada de hoy.

“Al momento, todas las comunidades tienen acceso. Las incomunicadas se liberaron ayer con la limpieza en las zonas que se afectan por el río Cibuco. Ayer, con las excavadoras, se limpiaron todos los puentes y las zonas cercanas al río Cibuco y el río Mavilla y las carreteras principales”, detalló.

No obstante, el municipio permanece sin servicio de electricidad. Mientras, el servicio de agua en el pueblo por parte de la AAA está a la espera de la operación del Superacueducto y “los generadores de estaciones de bomba que su ubican en la mayoría de nuestros barrios”, según la conversación que la alcaldesa tuvo con la presidenta de la corporación pública, Doriel Pagán.

El otro plan que tiene el municipio es el acceso a la planta de Santa Rosa Dorado, una vez esté energizada, para asistir con sus camiones cisternas locales. El municipio tiene alrededor de 12,500 abonados.

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio está en zona inundable, por lo que se habilitó una sala emergencia en el Centro de Recepciones Domingo Figueroa que opera con generadores.

En el refugio habilitado solo se hospedan cuatro personas que residían en una zona inundable.

La primera ejecutiva aseguró que ha tenido comunicación directa con el gobernador Pedro Pierluisi y con varios de los secretarios de las agencias gubernamentales.