Estos 17 pueblos pueden sufrir cortes de luz antes de Acción de Gracias
Diversas labores de LUMA Energy impactarían a varios municipios este miércoles.
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LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios municipios, como parte de sus labores dirigidas a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.
Los municipios que pudieran experimentar interrupciones de energía por las labores son:
- Aguada
Trabajos en postes: Urb. San Cristóbal, calles San Cristóbal, Ermita, San Francisco, Narciso y 2.
- Arecibo
Trabajos en postes: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo; comunidad Víctor Rojas; escuela Francisco Pachín Marín; escuela Martín Diego Delgado; sector Barrancas; sector Las Canelas; sector Los Mora; sector Paseos Esmeralda; Urb. Colinas de Palmarito; Urb. Extensión Villa Los Santos 1; Urb. Jardines de Arecibo; Urb. Marisol; Urb. Parque de Jardines; Urb. Paseo Los Húcares; Urb. Reparto Luribet; Urb. University Gardens; Urb. Villa Los Santos; Urb. Villa Los Santos 2; Urb. Villas del Remanso; Urb. Villa Serena; Urb. Vista Azul; comunidad Navas y sector Cunetas.
Relacionadas
- Barceloneta
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Parcelas La Playa, barrio Palmas, Punta Palmas, Isla Roque Estate y Palmas Altas.
- Caguas
Nueva construcción: Urb. Las Carolinas, barrio Bairoa.
- Carolina
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Urb. Valle Arriba, calles Tulipán y Yagruma.
Trabajos en postes: St. Just, carretera PR-848, Urb. Ciudad Central San Antón y St. Just.
- Cidra
Trabajos en postes: PR-173, barrio Montellano; sector Martín Reyes y Carruzo; PR-782, kilómetro 6.5; barrio Ceiba y sector Chalo Garced.
- Guayama
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón.
- Guayanilla
Remoción de vegetación: Barrio Macaná, sector Lugaro, sector Botica, Macaná-Cotuí, sector Los Velázquez y sector Santones.
- Guaynabo
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Avenida Las Colinas, Urb. Santa Paula.
Remoción de vegetación: Sector Lizardi, barrio Hato Nuevo.
- Lajas
Requerido por cliente: La Parguera.
- Mayagüez
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Calle Liceo, calle Manatiales, supermercado Napo Vélez, escuela Luis Muñoz Rivera, Urb. Quintas de San Francisco, barrio Manantiales, barrio Quebrada Grande y barrio Buena Vista.
- Naranjito
Trabajos en postes: Barrio Cedro Abajo, sector Higüillales.
- Rincón
Instalación de aparatos automatizados: Calle Caney.
- San Juan
Remoción de vegetación: Urb. Santa María, calle Violeta y Urb. Las Lomas.
Trabajos en postes: Urb. Parque Montebello.
- San Sebastián
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrio Calabazas.
- Santa Isabel
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urb. Jardines, residencial Taíno, residencial CEMI, residencial Apartment, Alturas de Santa Isabel, Urb. Estancias de Santa Isabel, Urb. Villa Retiro, Urb. Los Llanos, Urb. Valles de Santa Isabel, Urb. Santiago Apóstol, extensión Urb. El Taíno, barrio Paso Seco, Urb. Jardines de Santa Isabel 1 y barrio Boca Velázquez.
- Trujillo Alto
Trabajos en postes: Centro Industrial Saint Just, calle Betania, complejo Parque Arco Iris, supermercado Econo, escuela Conde Mar, garaje de gasolina, Iglesia de la Fe, Iglesia Episcopal en el barrio Saint Just y carretera PR-848.