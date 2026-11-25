( Xavier Araújo )

LUMA Energy realizará este miércoles trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios municipios, como parte de sus labores dirigidas a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.

Los municipios que pudieran experimentar interrupciones de energía por las labores son:

Aguada

Trabajos en postes: Urb. San Cristóbal, calles San Cristóbal, Ermita, San Francisco, Narciso y 2.

Arecibo

Trabajos en postes: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo; comunidad Víctor Rojas; escuela Francisco Pachín Marín; escuela Martín Diego Delgado; sector Barrancas; sector Las Canelas; sector Los Mora; sector Paseos Esmeralda; Urb. Colinas de Palmarito; Urb. Extensión Villa Los Santos 1; Urb. Jardines de Arecibo; Urb. Marisol; Urb. Parque de Jardines; Urb. Paseo Los Húcares; Urb. Reparto Luribet; Urb. University Gardens; Urb. Villa Los Santos; Urb. Villa Los Santos 2; Urb. Villas del Remanso; Urb. Villa Serena; Urb. Vista Azul; comunidad Navas y sector Cunetas.

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Barceloneta

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Parcelas La Playa, barrio Palmas, Punta Palmas, Isla Roque Estate y Palmas Altas.

Caguas

Nueva construcción: Urb. Las Carolinas, barrio Bairoa.

Carolina

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Urb. Valle Arriba, calles Tulipán y Yagruma.

Trabajos en postes: St. Just, carretera PR-848, Urb. Ciudad Central San Antón y St. Just.

Cidra

Trabajos en postes: PR-173, barrio Montellano; sector Martín Reyes y Carruzo; PR-782, kilómetro 6.5; barrio Ceiba y sector Chalo Garced.

Guayama

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón.

Guayanilla

Remoción de vegetación: Barrio Macaná, sector Lugaro, sector Botica, Macaná-Cotuí, sector Los Velázquez y sector Santones.

Guaynabo

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Avenida Las Colinas, Urb. Santa Paula.

Remoción de vegetación: Sector Lizardi, barrio Hato Nuevo.

Lajas

Requerido por cliente: La Parguera.

Mayagüez

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Calle Liceo, calle Manatiales, supermercado Napo Vélez, escuela Luis Muñoz Rivera, Urb. Quintas de San Francisco, barrio Manantiales, barrio Quebrada Grande y barrio Buena Vista.

Naranjito

Trabajos en postes: Barrio Cedro Abajo, sector Higüillales.

Rincón

Instalación de aparatos automatizados: Calle Caney.

San Juan

Remoción de vegetación: Urb. Santa María, calle Violeta y Urb. Las Lomas.

Trabajos en postes: Urb. Parque Montebello.

San Sebastián

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Barrio Calabazas.

Santa Isabel

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Urb. Jardines, residencial Taíno, residencial CEMI, residencial Apartment, Alturas de Santa Isabel, Urb. Estancias de Santa Isabel, Urb. Villa Retiro, Urb. Los Llanos, Urb. Valles de Santa Isabel, Urb. Santiago Apóstol, extensión Urb. El Taíno, barrio Paso Seco, Urb. Jardines de Santa Isabel 1 y barrio Boca Velázquez.

Trujillo Alto

Trabajos en postes: Centro Industrial Saint Just, calle Betania, complejo Parque Arco Iris, supermercado Econo, escuela Conde Mar, garaje de gasolina, Iglesia de la Fe, Iglesia Episcopal en el barrio Saint Just y carretera PR-848.