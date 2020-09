🚨Aquí un video que me mandó mi amiga de algo que presenció en su clase virtual. A una estudiante se le fue la luz en medio de su presentación y cuando regresó a continuar con la misma, el profesor Jaime Santiago Canet le respondé que no puede continuar y que era necesario tener un plan B, el cual la estudiante buscó, pues utilizó la internet de su celular y la luz de su carro, pero este aun no le permitió hacerlo. No es la primera vez que surgen quejas de este profesor. Juzguen ustedes... Esto es de la Pontificia Universidad Católica en Ponce.