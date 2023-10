Un equipo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) partirá este jueves rumbo a los Países Bajos, donde representará a la isla en la Copa Mundial del 2023 de la organización Enactus, tras el desarrollo de un proyecto de emprendimiento de impacto social y amigable al ambiente.

Unas 42 universidades participaron del certamen a nivel local, del que emergió triunfante el equipo B-Paws, con su producto “Comfy Bums”. Se trata de camas para perros construidas con material proveniente de los neumáticos desechados en la isla. A través de este esfuerzo empresarial, B-Paws ofrece una alternativa al problema de reciclaje de gomas en Puerto Rico y satisface la demanda de productos para un sector del mercado de “pets lovers”.

En el proceso, B-Paws involucra a la organización Mumas Renaciendo, que da servicios a madres de escasos recursos económicos, y al programa de Escuela para Adultos de la Escuela Ana Roque de Duprey, entidades a las que se le comisiona la producción de los cobertores para las camas y el relleno de estas respectivamente, creando empleos para sus miembros.

Al esfuerzo de B-Paws también se ha unido la empresa de reciclaje de gomas, OAFA, de Yabucoa, que se encarga de triturar la materia prima que será utilizada en las camas.

Por último y no menos importante, el 60% de las ganancias de B-Paws va destinado a al Brownie Blondie Foundation, organización que se dedica al rescate de animales realengos en mal estado y a la rehabilitación de estos para que puedan ser adoptados.

De acuerdo con Gloridie P. Lebrón López, estudiante de cuarto año de Administración de Empresas de la UPRH y miembro del equipo B-Paws, con la producción y venta de las “Comfy Bums” –que pueden adquirirse a través de la Brownie Blondie Foundation- unas 300 personas son impactadas directamente por este esfuerzo, además del impacto al medio ambiente del mismo, y a la salud pública con el rescate de animales de las calles.

No obstante, Lebrón López explicó que aunque B-Paws y nace dentro de la iniciativa de Enactus, las “Comfy Bums” no son el resultado de un esfuerzo competitivo, sino de un combinado de problemas existentes en Puerto Rico, que necesitan ser atendidos. “En Puerto Rico hay dos grandes problemáticas que son el exceso de gomas usadas y el exceso de perros callejeros. Entonces, nosotros quisimos crear un solo producto que atacara ambos (problemas) y así surgió Comfy Bums”, dijo. La estudiante relató a Primera Hora que en un principio, el concepto de las Comfy Bums”, era literalmente una goma pintada para usarse como una cama para perros, pero encontraron que a muchos clientes no les agradaba la idea de tener una goma en su sala y que la pintura podía ser tóxica para los perros. Así, hace dos años nació el proyecto y comenzó a evolucionar. Aproximadamente hace siete meses se incorporó el componente social y apenas cuatro meses comenzó la venta de las camas.

Por su parte, Rody Rivera, director nacional de Enactus busca capacitar y preparar a los líderes de la próxima generación, a través de proyectos que sean sostenibles y a fines con la sociedad y el ambiente. “En Enactus, todos los proyectos nacen buscando que sean sostenibles a largo plazo. Que sean económica, social y ambientalmente sostenibles. Así que como parte de nuestro proceso de competencia, nosotros queremos que ellos busquen que esas oportunidades que ellos trabajan para generar ese impacto, tengan la oportunidad de ser comercial. Y yo hablaba con los jóvenes cuando empezaron el proyecto, y ellos hicieron un gran ‘research’ de cuanto está creciendo el mercado para perros en Puerto Rico y cuanta posibilidad tiene ese proyecto de escalar en otros países. Esta es una oportunidad de ayudar a cuatro comunidades, pero también es una oportunidad de escalar y ayudar a otras fundaciones”, explicó.

Rivera añadió que una vez en los Países Bajos, Puerto Rico competirá en una primera ronda ante Egipto, Polonia y Kenya. Y de ahí avanzan dos participantes a una segunda ronda. El equipo que finalmente se imponga en la competencia recibirá un gran premio de $25 mil, que servirá como capital para continuar desarrollando su proyecto.

Para adquirir las “Comfy Bums” puede visitar la página de Brownie Blondie Foundation en Facebook.