Sobre 400,000 beneficiarios del Seguro Social y otros jubilados en Puerto Rico continúan en espera para saber cuándo y cómo recibirán el pago de $1,200 a tenor con la Ley CARES federal. Por lo que la organización AARP reclamó hoy que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico detalle claramente cuál será el plan para que los adultos mayores reciban el estímulo económico al que tienen derecho y que tanto necesitan.

“No podemos creernos que está todo resuelto. Aunque los primeros cheques a la fuerza laboral han sido depositados, miles de puertorriqueños continúan sin saber el destino de su estímulo económico. Sabemos que las negociaciones siguen y queremos que se le ponga fin a esta incertidumbre que tanta ansiedad le está causando a nuestra gente", dijo José R. Acarón, director estatal de AARP PR en un comunicado de prensa.

La semana pasada Hacienda comenzó a distribuir el incentivo, pero aun quedan pendientes contribuyentes que no han dado información de sus cuentas bancarias y las personas que no han rendido planillas, las que deberán esperar hasta finales de mayo. Además, se informó que personas que aparezcan como dependientes en la planilla de otro contribuyente no recibirán el incentivo aunque sean beneficiarios del Seguro Social.

De igual forma, subrayó que “reconocemos los esfuerzos del secretario de Hacienda, Francisco Parés, pero como le dijimos a él la semana pasada, necesitamos que se dirija en sus comunicaciones a los adultos mayores del país y les diga, sin tapujos, lo que pueden esperar.”

Acarón también señaló que, durante la semana pasada representantes de AARP en Washington DC se reunieron con el Departamento del Tesoro federal para apoyar la gestión de Puerto Rico en la aprobación del plan de pago de los $1,200 a los contribuyentes locales. “El plan se aprobó, pero nos parece que el tema de los jubilados aún esta en el aire", sostuvo.

Según el portavoz, a muchos jubilados les preocupa que los dejen para lo último en el pago de los $1,200, ya que muchos no han rendido planillas en años recientes, pero necesitan esa ayuda para atender sus necesidades más básicas. Además, “según nuestros estudios en Puerto Rico el 66% de los adultos mayores apoya económicamente a un hijo adulto, y económicamente nadie puede vivir en un vacío".

Por otro lado, Acarón adelantó que “esta semana nos estaremos reuniendo con la comisionada residente para seguir apoyando los esfuerzos de Puerto Rico en Washington. Además, nuestra Oficina Nacional de AARP en Washington DC continuará en comunicación con el Tesoro Federal para exigir su atención a estas y otras preocupaciones de la población adulta mayor”.

“Nuestro mensaje a los jubilados sigue siendo el mismo: ante los estragos del COVID-19 y los demás desastres naturales, en AARP no vamos a dejarlos solos en su reclamo por un trato justo. Bajo la Ley CARES federal, tienen el mismo derecho que los demás residentes de Puerto Rico”, sentenció.