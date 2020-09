Ayer se registró la muerte de Migdalia Sánchez, la segunda terapista respiratoria en caer vencida por el coronavirus. La profesional de la salud laboraba en el Hospital San Francisco en Río Piedras, donde estuvo recluida, tenía 40 años.

Diana Acosta, presidenta de Asociación de Cuidado Respiratorio de Puerto Rico, compungida indicó a Primera Hora que el fallecimiento de Sánchez pone de manifiesto la vulnerabilidad de los profesionales de la salud ante el COVID-19.

De Sánchez compartió que tenía más de 15 años de experiencia en la profesión y la describió como un ser humano excelente.

“Estamos muy afectados con esta noticia. Era una joven dedicada completamente a su trabajo, a sus pacientes. Tenía dos trabajos como terapista respiratoria… Era madre soltera y tenía tres hijas”, dijo con pesar.

“Era una muchacha bien luchadora, por eso quiero enviar también un mensaje de que tienen que cuidarse y que se aseguren que en los hospitales se les provea de todo el equipo de protección necesario. Entiendo que el gobierno central también puede ayudar con esto a la Asociación de Hospitales. Les pido a los hospitales que no escatimen en el equipo de protección para estos profesionales. Estamos ante un enemigo silencioso. El virus lo puedes obtener en cualquier parte”, añadió Acosta.

“Nuestra misión es salvar vidas y cuando escogimos esta profesión lo hicimos con mucha pasión y amor. Queremos brindar el mejor servicio al paciente. Estamos en la primera línea de fuego, trabajando directamente con el ventilador (de los pacientes positivos); regularmente estamos unos 20 minutos con el paciente… nuestras tareas como terapistas requieren unas modalidades que son peligrosas si no se toman las medidas necesarias o si no tenemos el equipo adecuado”, explicó la líder de los terapistas, quien también instó a la realización de pruebas periódicas a los profesionales de la salud.

A finales de marzo pasado falleció la primera terapista respiratoria, Teresa Ortiz, de 53 años, de la región de Bayamón.

“Si yo me llego a ir... será con el honor de haber servido como un agente de combate”

A unas semanas de estar inmersos en la nueva realidad de la pandemia en el país, Sánchez escribió un mensaje en su perfil de Facebook en el que compartía su temor de exponerse a la enfermedad, pero a la vez denotaba valentía de ayudar a quienes más lo necesitaban: los pacientes.

A continuación su mensaje:

"Papá, Mamá, mis niñas y hermanos:

Escribo estas palabras para que estés tranquilos. Yo elegí mi camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro, en riesgo, tentando al destino al exponerme a lo que hoy es considerada una pandemia. Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da es que tú o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos. Yo no quiero que uds sean un número más en las cifras, ni quiero que sean incluidos en las frívolas estadísticas que sólo alimentan el pánico colectivo.

Me enseñaron a tener un corazón grande, tan grande que puedo poner al servicio de la gente mis conocimientos para ir en ayuda del que más lo necesita, y hoy el mundo entero nos necesita, a todos los profesionales de la salud. Eso arriesga mi vida, pero es un desafío que estoy dispuesto a aceptar.

En caso extremo; Si yo me llego a ir (espero que no ya que me protegeré lo mejor posible) créeme que será con el honor de haber servido como un agente de combate, que jamás bajó sus brazos ni se rindió. No tengo capa, pero quiero quedar en tu memoria como una héroe, que su único superpoder era saber cuidar del enfermo, del desamparado y del sin esperanzas.

Quiero que esto pase y recordarlo como un mal momento. Pero si no es así, abraza mi uniforme azul y llénate de orgullo, que yo te estaré esperando donde quiera que este.

Toma consciencia, quédate en casa, que yo saldré por ti".

475 enfermeros contagiados

Julio Irson, director de Educación Continua del Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico, hizo un llamado a todos los profesionales de la salud a que sigan utilizando los artículos de protección contra el COVID-19 y que continúen realizándose pruebas de cernimiento.

“Les recuerdo que desde el Colegio de Médicos Cirujanos se hacen las pruebas de lunes a viernes, y nos estamos moviendo a las comunidades. Hubo un cambio bien drástico en la orden ejecutiva y necesitamos cuidarnos. Sabemos que hay que fortalecer la economía, pero también mantenerla salud”, exhortó.

Ayer la gobernadora Wanda Vázquez anunció cambios de restricciones en la nueva orden ejecutiva que entra en vigor mañana, flexibilizando la operación en restaurantes, casinos, gimnasios y hoteles, entre otros sectores de la economía.

Irson recordó que los profesionales de la salud se pueden comunicar al Colegio de Médicos Cirujanos, al 787-751-5929, para coordinar el cernimiento.

Indicó que, actualmente, la enfermedad ha cobrado la vida de seis enfermeras.

“Ahora mismo hay recluidas tres enfermeras: una en la región de Fajardo y dos en la zona metropolitana. Gracias a Dios todas están estables. En el caso de la enfermera de Fajardo, hemos hecho gestiones para que reciba terapia con el (medicamento) remdesivir, y ha mejorado”, manifestó.

Al momento, el Colegio de Enfermería Práctica de Puerto Rico registra 475 contagios de coronavirus entre sus miembros y trabaja con el análisis de los recuperados.

“Seguimos haciendo el llamado a todos los profesionales de la salud a que nos protejamos y sigamos haciéndonos pruebas”, enfatizó.

La clase médica también ha sido golpeada por la pandemia, pues cinco galenos han perdido la vida por coronavirus.

En el informe de hoy del Departamento de Salud, se reflejan 11 muertes adicionales, para un total de 523.

Al momento, en la isla ha habido 36,581 contagios y hay 401 personas hospitalizadas, 52 de ellas conectadas a un ventilador.