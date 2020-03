Lo que podía ser una gran atracción para el país, es ahora una pérdida de $18 millones, pero a nivel cultural y turística pudo haber sido una ganancia mucho mayor.

El gobierno municipal de Guaynabo, liderado por el alcalde Ángel Pérez Otero, determinó que no inaugurará el Museo de la Música, construido y debidamente habilitado, aduciendo que no cuenta con el presupuesto para sostener la administración y operación del edificio, ubicado en la antigua escuela elemental Román Baldorioty de Castro.

El cantante Chucho Avellanet lamentó la determinación que, a su juicio, se suma a las constantes acciones de desprotección a los artistas puertorriqueños.

“Creo que es una lástima que se haya botado un dinero como se ha botado. Aquí para los artistas nunca hay nada. Estamos, no sé, en segundo, tercero o cuarto plano en cuanto a ayudas de esas, pero cuando se necesita cooperar, siempre estamos dispuestos", reaccionó el intérprete, quien había donado un sombrero que para él guarda un significado especial.

“Ese sombrero tiene para mí un valor. Lo usé en un disco y lo usaba cuando me estaban dando las quimios (quimioterapias), el pelo se me había caído y me lo ponía cuando tenía que salir", compartió.

“Que devuelvan todas las piezas que se han donado, y si alguien me está leyendo, que me devuelvan el sombrero”, puntualizó Avellanet.

El maestro Ángel “Cuco” Peña, igualmente, deploró que “una idea tan bonita y tan única”, resulte “descartada ahora”.

“Obviamente sabemos los tiempos que estamos viviendo y las dificultades que hay en el país, pero da pena cómo seguimos viendo que las artes y realmente la música, son los primeros que se descartan de alguna. Siguen siendo las artes los primeros en sufrir este tipo de trato", expuso el músico, al tiempo que mencionó los recortes a entidades musicales como la Banda de Conciertos y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

El cantante Gilberto Santa Rosa atribuyó esta pérdida a la falta de planificación que se observa en distintos sectores del País.

“El Museo de la Música Rafael Ithier corrió el mismo destino que muchos proyectos en Puerto Rico en diferentes sectores, en este caso en la cultura popular”, indicó “El Caballero de la Salsa”. “Una excelente idea y buen concepto se pierde por la mala planificación, inversión desorganizada y débil administración, que desgració una oportunidad para añadir una oferta a nuestro turismo y preservar la cultura popular”, puntualizó el intérprete de salsa y bolero.