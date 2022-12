La despampanante belleza de un archipiélago enclavado en el hemisferio occidental, llamado Puerto Rico, es sin duda el atractivo que deja boquiabiertos a miles de turistas que visitan anualmente la Isla del Encanto.

Sin embargo, al adentrarse en cada municipalidad, descubrimos una idiosincrasia diferente que eleva la experiencia a 78 destinos en un solo país. Por eso, Somos Puerto Rico de GFR Media, le lleva a conocer el tesoro que poseen nuestros pueblos.

La segunda temporada incluyó una radiografía de 29 municipios ubicados en las diversas regiones, desde Aguadilla hasta Vieques y Culebra, y en cada uno, encontramos historias únicas en todos los renglones.

Santa Isabel

Food truck El Punto Criollo en Santa Isabel. ( XAVIER GARCIA )

“(Fue) una experiencia muy buena, perfecta. Nos llegaron muchos clientes de otras partes de la isla y, deseándonos éxito, porque vieron nuestra historia en el periódico”. Jaqueline Santiago, propietaria del food truck El Punto Criollo

Ponce

Hector Orta, tallador. ( XAVIER GARCIA )

“Fue muy bueno ya que muchas personas, a través de este reportaje, llamaron para encargar diferentes piezas. O sea, el reportaje llegó a todo el mundo”. Héctor Orta Rivera, artesano y artista plástico

“Las personas se acercaban a mí, para decime que siga trabajando así. Hasta personas, fuera de mi comunidad, me trajeron obsequios por el trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo. Son bendiciones”. Carmen Pacheco Chamorro, líder comunitaria del barrio Clausells

Peñuelas

Frankie Pérez. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Ser parte de Somos PR, representar a mi pueblo de Peñuelas, ‘Capital del Güiro’, nos reafirma y nos motiva a seguir en el quehacer cultural de nuestra patria”. Frankie Pérez, güirista profesional y artesano

Yabucoa

Wilfredo "Fifi" Torres. ( XAVIER GARCIA )

“La gente de Yabucoa quedó loca con las fotos que nos tomaron en el parque y gente hasta de la diáspora me han dicho que me vieron en la entrevista y que nunca cambie como soy porque les doy esa vibra y esa alegría. A mí, en lo personal, me cambió la vida porque la gente me ve y me dice que me vieron en Primera Hora y, gracias a ustedes, soy un poquito más famoso”. Wilfredo “Fifí” Torres, animador de los Azucareros de Yabucoa del béisbol Doble AA

Villalba

Jesús Ortiz Torres. ( Isabel Ferré Sadurní Photography )

“Esta gestión periodística es sumamente importante, pues aglutina distintos intereses y motivaciones de expresiones formales y conceptuales, los cuales son develados al pueblo, y archivados para mejor comprensión de una época histórica en un lugar dado” Jesús Ortiz Torres, artista plástico

Guayama

Yolanda Guisao Sénquiz. ( Isabel Ferré Sadurní Photography )

“Nos abrió puertas a que nos llegara más gente de pueblos limítrofes abriéndonos a más posibilidades lo que nos llevó a buscar un local porque los eventos han crecido”. Yolanda Guisao Sénquiz de Pinta Conmigo

Vieques

Elda Guadalupe y Marilyn Lopez. ( Alejandro Granadillo )

“Para nosotras en La Colmena Cimarrona estar en SOMOS PR fue muy significativo porque nos permitió visibilidad a sectores de Puerto Rico que de otra forma no se enterarían de lo que estamos haciendo en Vieques por la soberanía alimentaria. Luego del reportaje, hemos recibido comunicación de otras organizaciones para hacer colaboraciones”. Elda Guadalupe miembro de La Colmena Cimarrona

“El impacto tanto local como afuera de la isla de Vieques fue muy emotivo, ya que todavía seguimos recibiendo clientes que gracias al reportaje se enteraron de nuestra propuesta gastronómica” Denis Román Benjamín propietario de El Local en Vieques

Fajardo

La Parada. ( XAVIER GARCIA )

“Fue una “REVOLUCIÓN”. La acogida ha sido súper, al sol de hoy todavía nos llegan personas de distintos pueblos de la isla incluyendo hasta de Estados Unidos que al llegar rápido nos dejan saber que nos vieron en el reportaje”. Karelys Casanova y Michael Torres propietarios de La Parada

Canóvanas

Restaurante Campo Mofongo. ( Wanda Liz Vega )

“La aportación de SOMOS Canóvanas fue exitosa ya que tuvo un impacto muy positivo en nuestro municipio. Hemos tenido un incremento de visitantes logrando desarrollar rutas y guías turísticos privados donde se está trayendo visitantes a la ruta gastronómica y la ruta escénica Pico del Toro”. Carlos Colón, guía turístico.

Culebra

Luz Rivera Cantwell. ( Isabel Ferré Sadurní )

“Somos Culebra fue una maravillosa experiencia para nuestra comunidad y, para que Puerto Rico conociera de Fundación de Culebra; nuestra gente y belleza. Somos Culebra fue una celebración de vida y de nuestras maravillas, luego del encierro de la pandemia. Maravilloso para que conocieran nuestros proyectos comunitarios en Fundación de Culebra. ¡Gracias a GRF Media!” Luz Cantwell, presidenta Fundación de Culebra

Río Grande

Francisco Rodríguez, también conocido como “Cucho” o “Paíto”. ( Isabel Ferré Sadurní )

“Gracias al reportaje la gente llegó a mi casa a buscar azucenas, también vinieron amistades mías de la vieja guardia que no me veían desde hace años, lo cual me dio mucha felicidad”. Francisco “Cucho” Rodríguez, agricultor de azucenas

San Germán

San Germán. ( WANDA LIZ VEGA )

“Somos San Germán fue un éxito total porque vinieron mucha gente de diferentes partes del área este y noreste para ver La Botica, La Ceiba y los túneles. Fue un honor para mí educar a los puertorriqueños acerca de mi pueblo San Germán”. Ramón Vázquez Rodríguez historiador y guía turístico de San Germán

“Recibimos gente de toda la isla, incluso con el escrito en mano. ¡Agradecidos y siempre serán bienvenidos!” Ana Morales, propietaria Restaurante El Tablazo

Añasco

Muñecas de trapo en Añasco. ( XAVIER GARCIA )

“Nos ha llamado mucha gente mayor que les ha traído buenas memorias de las muñequitas de sus abuelas. Ha sido una experiencia bien linda, de verdad

Estamos bien contentos”. Héctor Vélez y Fredeswinda Pesante, artesanos MF Muñecas de Trapo

Cabo Rojo

Del Tropico Acai and Frappe. ( Jorge A Ramirez Portela )

“En realidad el negocio se movió de una manera increíble después de ese reportaje. SOMOS fue grandioso para mí”. Jahn Vargas Del Trópico Frappe Food Truck

Aguadilla

Jorge Castro y René Pérez, propietarios de Box Lab, cervecería artesanal en Aguadilla. ( Isabel Ferré Sadurní )

“La experiencia fue super buena también porque el reportaje coincidió con el lanzamiento de nuestra primera cerveza en lata que se llama ‘Mal de ojo’ y nos dio un impulso de visibilidad, especialmente en las redes sociales. También sirvió para que la gente supiera un poquito más de lo que hacemos y también nos trajo a muchas personas al negocio que no conocían de nosotros, ni sabían que en Aguadilla había una cervecería”. Jorge Castro Ramos, propietario de BoxLab y The Beer Box

Lajas

Este es un hotel ecológico, que se encarga de fomentar el reciclaje en todos sus espacios. ( XAVIER GARCIA )

“Muy buena, muy productiva. Hubo mucha gente que comenzaron a llamar y a escribirnos por las redes, debido al reportaje. Para Lajas, se abren nuevas puertas. Dar a conocer a Lajas es una puerta que se abre para nosotros”. Alex Rodríguez Pabón, gerente del restaurante y barra del Hotel La Jamaca

Hatillo

Las vacas que suplen la leche para los productos de De la Crema pertenecen a las fincas Hatillo Dairy y Rejo Inc. ( David Villafañe )

“Somos PR nos ayudó a dar a conocer nuestra experiencia turística. Es de suma importancia fomentar proyectos como este que ayudan a maximizar el potencial de las empresas puertorriqueñas”. Glorimel Torrado García, Hatillo Dairy & de la Crema

Arecibo

Fachada del exterior de la Tienda Américo, en el pueblo de Arecibo. ( XAVIER GARCIA )

“Muchas personas vinieron de diferentes pueblos de la isla a visitarnos y recibimos llamadas de puertorriqueños que están en la diáspora felicitándonos por llevar un legado durante tantos años y mantener nuestra cultura”. Jean Carlos Feliciano, dueño de la Tienda Américo en Arecibo

Barceloneta

Decenia Vega Rodríguez. ( Isabel Ferré Sadurní )

“Nuestras redes sociales aumentaron. Al ver las fotos de lo que trabajamos la gente se conectó ese fue nuestro mayor impacto es que las personas pudieron conectaron con nuestro proyecto”. Decenia Vega Finca especializada en Cultivo de Cacao

Cayey

Finca siempre verde. ( Xavier García )

“Luego del reportaje, las personas se comunicaron preguntando por la finca y cómo pueden participar y colaborar. Personas que no tienen redes sociales se enteraron de Siempre Verde Finca Eco Sustentable y de La Chocolatera y pudieron visitarnos, lo que evidencia la apertura del espacio informativo a más personas. ¡Muchas gracias!” Vida Mercado, agricultura Finca Siempre Verde en Cayey

“Esto impactó de forma positiva a mi negocio porque todos los fines de semana subsiguientes ha venido mucha gente nueva y me han dicho que vinieron porque leyeron el reportaje. Para mí es bonito, como le dije a mi papá el día en que me vi en el periódico, “oye, caramba, salí en el periódico y no por algo malo, salí por algo bueno”. Jessica Rodríguez, propietaria de La Lomita de Titinyé en Cayey

Utuado

Kike Lafontaine, artista plástico, dibujante, pintor y creador de la bandera de Utuado. ( XAVIER GARCIA )

“Muy positivo y educativo a la vez, muchas personas desconocían muchos detalles de la creación de la bandera. He sido invitado a las escuelas para hablar de esto. El impacto fue muy positivo”. Kike Lafontaine, artista plástico creador de la bandera Utuado

“SOMOS para nosotros ha sido de gran ayuda para dar a conocer nuestro negocio. Somos tradición y ejemplo para otras personas a que continúen con la tradición familiar y no dejen perder esas recetas de nuestros abuelos que tanto buscan ahora. Colaboraron grandemente en nuestra misión” Jonathan Rivera, Dulces de coco Doña Flor

Cidra

Emmadera es una tienda en la que Paola Freire y Emma Garcia se convirtieron en artesanas venden productos que elaboran utlilizando la madera como materia prima. ( XAVIER GARCIA )

“Formar parte de Somos Puerto Rico nos ha puesto en el mapa ante miles de personas que no habíamos podido llegar. Gracias a ustedes esta Navidad se suman nuevos clientes y empresas locales #Emmadera”. Paola Freiré de Emmadera, empresa de artesanías puertorriqueña

San Juan

Virginia Nin. ( WANDA LIZ VEGA )

“Fue una buena oportunidad para dar a conocer mi marca y mi trabajo. No tan solo me di a conocer en toda la Isla, sino que formé parte de un paso de comedia con Raymond Arrieta. ¡Oportunidades que dejan huellas! ¡Gracias!” Virginia Nin, artesana de joyería en resina