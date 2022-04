Ponce. Unos 20 camiones de la Guardia Nacional salieron esta tarde hacia varios municipios afectados por los terremotos para distribuir los suministros en buenas condiciones que fueron encontrados en un almacén de La Guancha el pasado sábado.

La ayuda llegará a miles de refugiados en campamentos de Lajas, Mayagüez, Sabana Grande, San Germán, Adjuntas, Utuado, Peñuelas, Lares Yauco y Maricao, que en menos de 48 horas recibirán los productos que están listos para utilizarse, entre estos, catres, pañales desechables, toldos y estufas de camping con sus tanques de gas.

El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, indicó que desde ayer se hizo un inventario en el cual segregaron los artículos y alimentos caducados, de aquellos que no se dañaron. Aunque no precisó el número de bienes vencidos.

Luego del análisis, Reyes, quien fue designado por la gobernadora Wanda Vázquez como “Incident Commander” para manejar la distribución de los suministros almacenados y tener control de la recuperación tras la emergencia, dijo que la distribución se hará en coordinación con los alcaldes y las Oficinas del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, “para no llevarlos de un almacén a otro almacén… llevarlos a la gente que los necesitan… a los refugios que están en la periferia de los pueblos”.

“Los números que tengo, están saliendo 270 catres y todavía nos quedan catres aquí que ya están contabilizados, vamos a seguir ese flujo de distribución a través del día de hoy y mañana. Aproximadamente están saliendo unas 12 paletas totalmente equipadas para cada uno de estos municipios”, resaltó el ayudante general de la Guardia Nacional.

“Esas son las instrucciones que nos ha dado la gobernadora y vamos a llegar a esa gente, pero tiene que ser de una forma organizada. Las emergencias se trabajan a través del municipio y por eso hemos coordinado con el municipio que ya ha identificado dónde están estos refugios y nosotros vamos a llegar a todos los refugios”, afirmó.

Según Reyes, la distribución de artículos se hizo mediante un prorrateo entre 14 a 15 municipios a base de un total aproximado de 7,115 refugiados en unos 42 albergues.

Asimismo aclaró que los campamentos establecidos en Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Guánica, ya cuentan con los abastos necesarios y por eso se concentraron en otros pueblos.

“Nosotros ya hemos establecido unos cinco campamentos en la zona sur y esos refugios están debidamente abastecidos, estamos en comunicación directamente con los alcaldes y atendiendo directamente las necesidades de estos alcaldes. Se está haciendo distribución no solo de este inventario, sino a través de la generación, cuando se solicita el apoyo que genera una solicitud de apoyo 113 y una misión, así que la distribución es simultánea”, manifestó.

Igualmente destacó que parte de estos productos se llevarán a municipios que no han sufrido daños significativos, con el propósito de establecer puntos de abastecimiento alternos en caso de una emergencia mayor.

“Estamos en coordinación con otros alcaldes que realmente no han sufrido daños significativos, como lo es el alcalde de Coamo, el alcalde de Cayey, la alcaldesa de Canóvanas, el alcalde de Guaynabo… ellos han sido muy proactivos y nos han compartido unas ideas que la estamos implementando, porque no es propicio poner esta mercancía en estos municipios exactamente”, reveló.

“Hoy vamos a cubrir la necesidad inmediata, pero los otros abastecimientos debemos ponerlos en otros municipios por si surge una emergencia (mayor). Próximamente tenemos la época de huracanes, pero si surge un terremoto de 7.0 y tenemos que abarcar estos pueblos, poder tener abastecimientos en pueblos aledaños y poder apoyar a nuestra gente efectivamente”, argumentó.

De otra parte aseguró que todavía no tiene un inventario de los productos expirados “pero es un número considerable”.

“La mayoría de las cajas de agua que están aquí, se ha ido caja por caja y cada uno de los cargamentos identificando las fechas de expiración y todo lo que esté expirado se ha segregado y ya se contrató a una compañía que se dedica a ese proceso de decomisar”, sostuvo.

También negó que tuviera conocimiento de la existencia de ese almacén ubicado en La Guancha, a donde el sábado ciudadanos entraron a la fuerza luego de que trascendiera que estaba lleno de suministros que no habían sido repartidos entre los damnificados de los huracanes Irma y María (2017).

“Yo no soy político y hay una serie de políticos que han hecho expresiones de que este servidor conocía de estos inventarios y el pueblo de Puerto Rico sabe que después de María yo me retiré”, confesó.

“Si usted mira esos inventarios que tienen fecha del 2018, sabrá que este servidor no estaba en la Guardia Nacional, ni era un documento que tenía la Guardia Nacional… estos documentos los tenía Manejo de Emergencias. Tengo conocimiento de lo que he venido a hacer aquí y levantar inventario que no existía”, aclaró.

Por último dijo que en Puerto Rico solo existen siete almacenes para el manejo de emergencias; cinco están bajo la custodia de FEMA y otros dos en Ponce y Guaynabo que eran atendidos por NMEAD.

“Es importante dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que en la inspección que se hizo ayer, la mayoría de los artículos que están en Guaynabo son equipos de esta agencia, equipos que utiliza Nino Correa cuando hace búsqueda y rescate…tiene todas las sogas y hay unos generadores que son de esta agencia que están allí”, mencionó.

“Que no le queda duda al pueblo de Puerto Rico que todos los artículos de primera necesidad que están allí se están contabilizando, paletizando, y los vamos a distribuir entre hoy y las próximas 48 horas”, concluyó.

Tras el hallazgo y negligencia adjudicada, la gobernadora despidió a varios miembros de su gabinete: el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo; la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar; y al secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat.