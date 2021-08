En un esfuerzo para fomentar la vacunación contra el COVID-19, personal del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de Guaynabo orientará a los ciudadanos sobre la vacuna, informó este jueves el alcalde Ángel Pérez Otero.

El evento comienza hoy y se extenderá hasta el sábado, 14 de agosto en San Patricio Plaza, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Aspiramos a orientar al mayor número de personas que, por alguna razón, desconocimiento o miedo, aún no se han vacunado. Para eso, en el municipio hemos identificado a especialistas que estarán disponibles para contestar todas las dudas que tengan los ciudadanos sobre la vacuna”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Te esperamos mañana en nuestro Expo Salud, en donde podrás obtener valiosa información para ti y tu familia. Posted by Municipio Autónomo de Guaynabo on Wednesday, August 11, 2021

Además de la orientación, habrá cernimiento de salud, talleres para el regreso a clases, charlas educativas y preparación ante emergencias, entre otros temas.

“Ya no hay excusas para no vacunarse porque desde el municipio hemos facilitado el proceso. Ahora cualquier persona que no lo haya hecho puede hacer la gestión mientras va de compras, a tomarse un café o simplemente a pasar el rato en el centro comercial. Mi invitación a los residentes de Guaynabo y a cualquier ciudadano de otro municipio, es que pueda beneficiarse de esta feria de salud, se orienten y se vacunen porque eso salva vidas. Queremos acabar con la desinformación”, sostuvo Pérez Otero.

Según estadísticas del Departamento de Salud, de 2,848,293 personas aptas para vacunarse en Puerto Rico, unas 1,923,261 (67.5%) ya están completamente vacunadas y 2,197,087 (77.1%) han recibido al menos una dosis.