La comisionada residente en Washington Jenniffer González será escoltada por su mamá, Nydia Colón Zayas, durante su enlace nupcial hoy con José Yovin Vargas, estudiante de medicina.

23 Fotos La comisionada se casa con su novio, José Yovin Vargas.

La boda está pautada para las 3:00 p.m. en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce, y está abierta al público en general.

Una extensa alfombra crema dirige al altar, en el que sobresalen arreglos florales blancos y lilas. Música instrumental se escucha de fondo mientras se reciben los invitados, que según se adelantó, incluirá al gobernador, Pedro Pierluisi.

El diseño del vestido de novia estuvo a cargo de Lissa Porrata, mientras que el del prometido es una creación de Leonardo Cordero.

El séquito estará compuesto por ocho damas y ocho caballeros.

En entrevistas previas con este medio, la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha confesado que la historia de amor nació cuando se conocieron en un pasadía en La Parguera, en Lajas.

A principios de este año, a través de las redes sociales anunció la propuesta matrimonial que se dio a bordo de un crucero por el Caribe como motivo de despedida de 2021.

En declaraciones escritas compartidas hoy, los enamorados agradecieron las atenciones por parte del personal de la parroquia.

“Hoy, es un día súper especial para mi. Es el día que me entrego a quien amo y me convierto en su esposa en el sacramento del matrimonio. Luego de muchos años dedicada a servir a otros me doy la oportunidad de complementar y compartir mi vida con otra persona. Me caso con un hombre estupendo que se ha cruzado conmigo y me ha llevado a entender sensaciones y alegrías que me estoy disfrutando a plenitud. Desde un te amo hasta miradas y sonrisas de complicidad. Me caso, estoy feliz y quiero compartir esta alegría con quienes me quieren”, expresó González Colón.

Por su parte, Vargas resaltó los atributos de la comisionada residente en Washington.

“Hoy me caso con una mujer espectacular, hoy nos unimos ante Dios para sellar este compromiso e iniciar nuestro recorrido juntos. Me caso con una mujer inteligente, sencilla y amorosa. Una mujer que ha luchado mucho en esta vida y que todos conocen, pero ella es más especial de lo que pueden imaginar”.

En continuas ocasiones, González ha manifestado que le fascina de Vargas que es “dulce, cariñoso e inteligente”, además de mostrar “buen sentido del humor” y ser “un hombre bien familiar”. También ha expresado que, aunque el también padre de un niño cursa estudios en República Dominicana, y ella divide su tiempo de trabajo entre la capital federal y Puerto Rico, han sabido encontrar un balance para una estabilidad en la relación.

Si bien manifestó el interés de hacer al pueblo testigo de su enlace matrimonial, compartió que la recepción será una íntima, entre amigos y familiares. La luna de miel, aseguró, será en Puerto Rico.