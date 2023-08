Pese a que el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, anunció ayer que el salario de los empleados de mantenimiento sería equiparado al salario mínimo actual de $9.50, el Sindicato de Trabajadores mantuvo su voto de huelga y logró que los estudiantes del Recinto de Río Piedras (UIPI), de las escuelas del sistema universitario y el maternal no tuvieran hoy su primer día de clases.

El presidente del gremio, David Muñoz Hernández, explicó a Primera Hora que mantuvieron la huelga, porque supuestamente Ferrao ha incumplido con dos acuerdos alcanzados en febrero pasado, cuando también decretaron un paro. El primero de los acuerdos que mencionó fue el pago retroactivo del primer aumento de salario mínimo de $7.25 a $8.50, que representa unos $2,200 para los 1,430 trabajadores afectados. El segundo de acuerdos es que obtuvieron la aprobación en los tribunales, pese a varias apelaciones de la UPR, de que se les permita tener su propio plan médico. Sin embargo, alegan que el presidente insiste en no concederlo.

PUBLICIDAD

“Nosotros no queremos una huelga a nadie interesa huelga. Por eso, hicimos esto solo en la UPR de Río Piedras, para que vieran que no hacemos esto para desestabilizar el sistema universitario… Ahora, si ellos insisten en que no van a honrar los acuerdos, en caracterizar esto más allá de lo que encierra controversia, se podría de forma viral llegar a todas las demás unidades del sistema. Si hay buena voluntad y si él honra lo que él firmó no debe haber problema de que hoy se llegue a un acuerdo y mañana borrón y cuenta nueva”, dejó claro el líder del Sindicato de Trabajadores.

Según anunció Muñoz Hernández, se espera que a la 1:30 p.m. haya un proceso de negociación ante el Departamento del Trabajo. Reveló que el encuentro se pactó en colaboración Madeline Meliá, quien dijo representa al secretario del Trabajo ante Negociado de Negociación y Arbitraje.

Primera Hora espera por una reacción de Ferrao sobre la controversia que detuvo el inicio de clases en la UIPI y las escuelas asociadas.

Estudiantes no han podido acceder al recinto de Río Piedras, debido a la huelga. ( Ramón “Tonito” Zayas )

El Sindicato de Trabajadores representa a los empleados de mantenimiento, entre los que se encuentran electricista, choferes, conserjes y mecánicos.

En torno al retraoctivo, explicó que Ferrao solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal unos $5.3 millones para aumentar el salario mínimo a los miembros del Sindicato de $7.25 a $9.50. Más, sin embargo, aludió a que no pidió el dinero para pagarles los $2,200 que les corresponde de retroactivo por el aumento de salario mínimo que se concedió el pasado año de $7.25 a $8.50.

PUBLICIDAD

“Tiene una deuda con los trabajadores del retroactivo de los $8.50. Ahora resulta que el doctor Ferrao dice retroactivo $8.50 forma parte bono (que le concedieron en febrero pasado de $2,700). Todo se torna asunto de credibilidad, porque él no está diciendo la verdad. A lo mejor para el doctor Ferreo $2,200 no es gran cosa, pero para los trabajadores sí”, puntualizó Muñoz Hernández.

Insistió en que el presidente de la UPR se quiere hacer el “desentendido y dice que no es correcto”. Dijo que tal actitud mantiene a los trabajadores “indignados”.

“Más que él no haya cumplido con lo que se acordó, peor aun es que intente decir a los demás que eso no es cierto”, expuso.

El líder sindical informó que tal acuerdo se tiene por escrito, por lo que buscarán que se honre.

Asimismo, Muñoz Hernández expuso que el mencionado acuerdo expone que si los trabajadores lograban que los tribunales le diera la razón en torno a escoger su plan médico de preferencia, el mismo se le concedería. Indicó que hasta el Tribunal de Apelaciones le dio la razón en que pueden escoger su plan médico y aún así no logran que la UPR se los conceda.

“¿Cómo se sienten los trabajadores cuando él hace compromisos y luego se aparta de ellos? Es una cuestión de credibilidad. Eso forma parte de todo estos”, insistió el líder sindical.