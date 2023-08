El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, reclamó este miércoles al Sindicato de Trabajadores que permita que los 12,000 universitarios del Recinto de Río Piedras (UIPI), así como los estudiantes de las escuelas del sistema puedan recibir su educación para dar paso al proceso de negociación de su pago retroactivo para igualar el salario mínimo y el plan médico.

“La lógica de cerrar portones es la primera lógica que no es provechosa para la universidad. Pues, cerrar los portones quiere decir que no vamos a poder dar clases, no vamos a poder tener teatro, no se puede visitar el museo. O sea, los estudiantes quizás quieran buscar otras alternativas (de universidad). La situación de cerrar portones es peor como solución que sentarnos a negociar. Yo los insto a que nos sentemos a negociar”, afirmó el presidente a Primera Hora.

PUBLICIDAD

Sus expresiones surgen porque este miércoles, que se supone fuese el primer día de clases en el recinto riopiedrense y en las escuelas de la universidad, los portones amanecieron cerrados ante una huelga decretada por el Sindicato de Trabajadores. En esencia, los 1,430 empleados de mantenimientos cobijados por este gremio buscan que Ferrao cumpla con unos alegados acuerdos alcanzados en febrero pasado de índole económico. Esto, a pesar de que ya lograron que se les concede el aumento salarial que equipara el mínimo en la Isla, que es de $7.25 a $9.50.

El primer reclamo es un retroactivo de $2,200 para compensarlos porque no recibieron un aumento cuando se incrementó el jornal de $7.25 a $8.50. Además, piden que la UPR acoja la decisión judicial tomada por el Tribunal de Apelaciones para que se les permita escoger su propio plan médico.

¿Qué puede ofrecerles a los trabajadores para resolver esta controversia? ¿Qué la UPR está dispuesto a darles? , le preguntó este diario.

“Es que yo tengo que ver de nuevo los aspectos oficiales que hay, qué dinero hay disponible, qué partidas hay disponibles. Esto es un análisis que requiere sentarse con calma y ver dónde, en qué forma podemos hacer llegar, qué fondos y de qué manera. Y hay un plan de retribución que hay que terminar para poder dar los aumentos, pero con los portones cerrados perdemos todos”, afirmó el presidente de la UPR.

Según alegó, en la partida del presupuesto del año fiscal solicitó los $2,200 para darle el retroactivo del salario mínimo a estos trabajadores de mantenimiento y se lo denegó la Junta de Supervisión Fiscal. Ahora, dijo estar dispuesto a volver a someter dicha solicitud.

PUBLICIDAD

También Ferrao insistió en que ya se realizó la subasta para otorgarle el plan médico a todos los empleados de la UPR, por lo que se les haría complicado hacer cambios para favorecer a un gremio. Dijo que por tal razón han acudido al Tribunal Supremo para apelar las determinaciones tomadas por los tribunales de menor jerarquía que le concede la opción al Sindicato de Trabajadores escoger su propia aseguradora.

En cuanto al aumento del salario mínimo aprobado, dijo que los 1,430 trabajadores recibirán su cheque retroactivo al 1 de julio con el ajuste a $9.50 el próximo 14 de septiembre.

“Ya el Departamento de Trabajo está ofreciendo su mediación, pero vamos a permitir que los estudiantes tomen sus clases. Vamos a tener una universidad abierta y profesional. Vamos a permitir que la universidad eduque a la juventud que necesitamos para el futuro de Puerto Rico. Mientras mantengan la universidad cerrada, la institución pierde, pierde Puerto Rico. Así que mi llamado a que nos sentemos, dialoguemos, pero no puede ser con los portones cerrados”, puntualizó Ferrao.

El proceso de negociación en el Departamento del Trabajo está pautado para comenzar a las 2:30 p.m., confirmó la portavoz de prensa de la agencia, Marimar Alicea.