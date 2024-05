Un nuevo centro de salud se inauguró hoy, jueves, en Fajardo, con la apertura del Centro Médico del Noreste que operará todos los días, las 24 horas.

“Hoy Fajardo contará con un nuevo centro que le servirá bien a sobre 230 mil personas del área noreste. Es un gran paso para garantizarle a nuestra población puertorriqueña la salud que merecen”, celebró el gobernador Pedro Pierluisi quien participó de la inauguración.

El Centro Médico, que ubica en el antiguo Hospital HIMA de Fajardo y que fue rehabilitado casi en su totalidad, contó con una inversión de sobre $10 millones provenientes del sector privado en un esfuerzo conjunto con el sector público.

Este Centro Médico tendrá nuevos equipos en el Departamento de Radiología, tales como máquina de Rayos X, Sonografía y CT Scan, hasta un moderno Laboratorio Clínico con todos sus instrumentos, maquinaria y facilidades actualizadas. Además, tendrá seis salas de operaciones, 52 camas de hospitalización similar a los cuartos privados, dos unidades de cuidados intensivos, un área para atender emergencias pediátricas y otra dirigida a la población de adultos.

El director de ingeniería y planta física del hospital, Milton Delgado, informó que se remodelaron cerca de 50 baños con equipos nuevos, como duchas, lavamanos e inodoros en cumplimiento con la Ley ADA y un revestimiento de calidad en pisos y paredes. También, se reemplazaron las antiguas unidades de “chillers” para los aires acondicionados sistemas modernos de alta eficiencia con tecnología de ahorro en el consumo eléctrico.

Se destacó que el Centro Médico del Noreste contará con un capital humano de más de 200 empleos directos, 50 indirectos. Además, se vislumbra cuente con 200 habitaciones.

“Paso a paso estamos atendiendo una de las cosas prioritarias e importantes para nuestra gente: su salud. El fin es que las personas encuentren en cada rincón de Puerto Rico un lugar apto y accesible para recibir atenciones clínicas de calidad y atemperadas a sus necesidades. Hoy, inauguramos un nuevo centro en la zona este, en un esfuerzo con el sector privado, que apoyará la gestión de garantizar estos servicios clínicos”, comentó, por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

“Luego de 40 años de servicio a Fajardo y la región este, hoy es un día muy importante para nuestro equipo de trabajo, pues no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante el cierre de un hospital tan importante. Aquí trabajé con apenas 26 años de edad al llegar a Puerto Rico y este será parte de nuestro legado para las presentes y futuras generaciones: un hospital ‘state of the art’ con todo el capital humano, equipos, facilidades y tecnología para servir con excelencia a la región desde Humacao hasta Carolina, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra que tan importante son para mí”, agregó la directora ejecutiva del Centro Médico del Noreste, Sara López Martín.

En las facilidades también se desarrollará el Hotel La Residencia, un espacio donde los acompañantes de los pacientes de Vieques y Culebra tendrán una habitación con cama y baño completo para que puedan descansar, ducharse y pernoctar.

Además de Pierluisi, Mellado López y López Martín, en la inauguración estuvo presente el secretario de Estado, Omar Marrero; el director regional de Metro Fajardo, Jesús Rodríguez Cabán; y el alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez.