Desde su fundación en 1971, el Recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico (UPRB) ha tenido como enfoque principal estimular el desarrollo intelectual de sus estudiantes en áreas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Más de 50 años después, ese enfoque persiste, pero sin dejar de renovarse con programas académicos de enfoque moderno en tecnología, así como currículos de educación apilable.

La institución antes conocida como Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón, tiene entre sus objetivos en el presente formar a personas que ayuden a suplir la demanda creciente de profesionales en áreas especializadas en tecnología. Muestra de lo anterior es que el recinto bayamonés es una de cinco universidades públicas y privadas seleccionadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para crear programas apilables centrados en el campo técnico, todo como parte de la iniciativa “21st Century Techforce”.

PUBLICIDAD

Estas carreras cortas (hoy conocidas también como microcredenciales) consisten en cursos que se pueden completar en uno o dos años. De esta forma, las personas que obtengan “en un primer nivel” una certificación, pueden “apilar” otra y obtener un grado asociado y así sucesivamente seguir sumando aprendizajes en una destreza particular hasta completar un bachillerato, según explicó Miguel Vélez Rubio, rector de la UPR en Bayamón.

El recinto se conoció antes como Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón. (Vanessa Serra Díaz) ( Vanessa Serra Díaz )

“Es un concepto nuevo para la Universidad de Puerto Rico que estamos tratando de desarrollar”, mencionó Vélez Rubio, ya que su recinto, junto al de Mayagüez, estuvieron entre las instituciones que recibieron subvenciones de entre $300,000 y $400,000 para la creación de este tipo de currículo.

Bajo esta iniciativa del DDEC, sometieron una carta de intención a la administración central de la Universidad de Puerto Rico para la integración de un grado asociado de modalidad en línea en Computación Aplicada. Este incluye cuatro concentraciones en Programación Web, Programación Móvil, Programación de Big Data, así como Ciberseguridad y Análisis Forense.

Tanto personas sin una preparación académica universitaria, como aquellos estudiantes de nivel subgraduado, o incluso, ya graduados, podrán beneficiarse del futuro currículo. El rector aclaró que alumnos “de otros programas [académicos] distintos, pero que quieren complementar con cursos de computadoras, pueden tomarlo como una certificación”.

De ser aprobado con prontitud por la administración central, estarían ofreciendo el mismo sin créditos a partir de agosto de este año.

Además, de manera simultánea, están trabajando en el desarrollo de propuestas para nuevos bachilleratos en los Departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, laboran en la creación de una maestría en Cadena de Suministros que complemente el actual bachillerato en Ciencias en Gerencia de Materiales, Logística y Cadena de Suministro.

PUBLICIDAD

Uno de los edificios de más reciente construcción en el campus. (Vanessa Serra Díaz) ( Vanessa Serra Díaz )

Una educación reconocida

Por otro lado, los más de 2,600 estudiantes matriculados en la UPRB gozan del prestigio de pertenecer a la única institución de educación superior en Puerto Rico cuyos programas académicos con capacidad de acreditación profesional están certificados por diversas organizaciones como la Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) y la Accreditation Council of Business Schools and Programs (ACBSP).

“El asunto de la acreditación es clave porque implica que todos estos programas están siguiendo los parámetros de calidad que se exigen a nivel nacional. Por lo tanto, todos estos programas compiten con cualquier programa a nivel nacional”, destacó Vélez Rubio.

Los dos programas pertenecientes al Departamento de Biología, el bachillerato en Ciencias Naturales con Concentración en Biología General y el bachillerato en Ciencias con Concentración en Biología-Enfoque Humano, son los primeros en el continente americano en ser acreditados por la Applied and Natural Science Accreditation Commission (ANSAC).

La oferta académica de la institución se ha transformado para ajustarse a nuevas tendencias profesionales. (Vanessa Serra Díaz) ( Vanessa Serra Díaz )

Mientras que los programas de preparación de maestros, propios de los departamentos de Educación Física Adaptada y Pedagogía, recibieron en el 2022 el Frank Murray Leadership Recognition for Continuous Improvement que otorga CAEP por su excelencia.

“La Universidad de Puerto Rico está dando calidad”, afirmó el rector.

Un nuevo recinto

Con miras a tener un campus a la altura de la educación que en él se ofrece, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón es parte del Plan de Mejoras Permanentes de la Administración Central de la UPR.

Trabajos de demolición en la UPR en Bayamón como parte del proceso de reconstrucción de parte de la infraestructura del recinto. ((Vanessa Serra Díaz) ( Vanessa Serra Díaz )

Los proyectos, con más de $160 millones en fondos subvencionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), se encuentran actualmente en su primera fase. Esta incluye la demolición de cinco estructuras que fueron seriamente afectadas por el paso del huracán María en 2017.

PUBLICIDAD

A punto de terminar la ejecución de las demoliciones de parte del hogar de los Vaqueros y Vaqueras de Sangre Azul, como se le conoce a sus estudiantes, la administración de la UPRB trabaja en el diseño de las nuevas estructuras junto a la compañía Marvel Arquitects. El diseño de los edificios comprende el teatro y el edificio que acogerá a los departamentos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), entre otros.

Mas que una reconstrucción, la cual se espera que finalice en el 2033, el plan abarca mejoras en la higienización, filtración y sellado de algunas estructuras. Esto con el propósito de tener una institución que se ajuste a las necesidades de sus alumnos y que sea resiliente ante eventos como huracanes y terremotos, aseveró Vélez Rubio.

Complejo de Ciencias y Tecnologías dentro del recinto bayamonés. (Vanessa Serra Díaz) ( Vanessa Serra Díaz )

El doctor Miguel Vélez Rubio, rector de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. (Vanessa Serra Díaz) ( Vanessa Serra Díaz )

Mensaje del rector, Miguel Vélez Rubio

Con una impactante trayectoria de proveer a Puerto Rico la fuerza laboral necesaria para mover el país por más de 50 años de existencia, la Universidad de Puerto Rico en Bayamón (UPRB) sigue proyectándose hoy como un pilar importante en áreas claves. Lo que desde su origen el 30 de agosto de 1971 significó la base principal de ese desarrollo es hoy más vigente que nunca. La institución se fundó para desarrollar programas innovadores en tecnologías. Da al país los primeros programas en Ciencias de Computadoras, Electrónica y otras Tecnologías, proveyendo el mejor talento en estas disciplinas.

El desarrollo en las carreras de Tecnologías, Ciencias, Empresarismo y Educación han sido claves. Nuestra región impacta a un millón de habitantes, siendo la alternativa más directa, accesible y de mayor calidad desarrollando profesionales de primer orden.

PUBLICIDAD

Nos proyectamos más fuertes que nunca. Es un desarrollo continuo e innovador. Con proyectos de infraestructura que hacen del recinto uno moderno y resiliente con energía renovable y nuevas facilidades. Con propuestas de carreras nuevas y ofrecimientos que cumplen en un 100% con los estándares de acreditación. UPRB tiene los únicos dos programas de Biología acreditados a nivel nacional.

Logrando un sitial importante de crecimiento en investigaciones con $1.6 millones en fondos aprobados en diversos proyectos, y propuestas que pretenden lograr $150 millones adicionales. Esto, sumado a $3 millones generados en fondos externos mediante adiestramientos a empleados públicos. El futuro de la UPRB es brillante. Te invitamos a ser parte de la #fuerzavaqueraenacción y #seguirlaseñalvaquera.

--

Consulta más historias de la serie Somos UPR aquí:

-UPR en Humacao

-UPR en Mayagüez

-UPR en Arecibo

-UPR en Aguadilla

-UPR en Ponce

-UPR en Utuado

-UPR en Carolina

-UPR en Ciencias Médicas