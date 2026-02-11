LUMA Energy realizará mejoras planificadas hoy, miércoles, en 17 municipios que provocarán interrupciones en el servicio de luz.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijeron a través de declaraciones escritas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Barranquitas

Toa Baja

Juncos

Naguabo

Lajas

Juana Díaz

Vega Alta

Mayagüez

Hormigueros

Manatí

Caguas

Bayamón

Guayanilla

San Juan

Humacao

Carolina

Toa Alta