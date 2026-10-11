LUMA Energy continuará con sus trabajos de mejoras planificadas este domingo con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a dos municipios de la Isla.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos iniciaron desde cerca de las 6:00 a.m. e incluyen labores para mejorar la resiliencia en los postes.

Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa de LUMA.

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Las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Camuy

Quebradillas