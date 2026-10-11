Interrupciones eléctricas por varias horas: estos son los trabajos de LUMA para hoy
Conoce las zonas en las que trabajarán.
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LUMA Energy continuará con sus trabajos de mejoras planificadas este domingo con interrupciones en el servicio eléctrico que afectarán a dos municipios de la Isla.
Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos iniciaron desde cerca de las 6:00 a.m. e incluyen labores para mejorar la resiliencia en los postes.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, lee el comunicado de prensa de LUMA.
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Las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Camuy
Quebradillas
Como parte de ese compromiso, estaremos realizando mejoras planificadas en distintos municipios.— LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) October 11, 2026
Consulta las mejoras programadas para hoy: https://t.co/JxbrlCKCq9 pic.twitter.com/AgnXQUqdml