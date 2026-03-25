Aunque el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo Di Mauro, insistió este miércoles en que la orden ejecutiva emitida por la gobernadora Jenniffer González Colón a los efectos de conceder a empleados públicos los días de la Semana Santa libres con cargo a vacaciones establece claramente que sería siguiendo un principio de voluntariedad de parte del empleado, la realidad es que esa “voluntariedad” quedaría a la discreción de los respectivos jefes de agencia u oficinas, según su propia explicación.

En una comunicación emitida más temprano en el día, Di Mauro aclaraba que “la concesión de los días comprendidos entre el lunes 30 de marzo y el jueves 2 de abril” se haría “sin menoscabar” los derechos laborales de los empleados, y resaltaba que “el uso de la licencia de vacaciones para estos días es de carácter voluntario” y que “ningún empleado está obligado a acogerse a dicha licencia si no así lo desea”.

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Asimismo, establecía que “los empleados que opten por no utilizar su licencia de vacaciones podrán continuar laborando con normalidad”.

No obstante, también indicaba que “la implementación de esta medida corresponde a cada Autoridad Nominadora”, entiéndase el respectivo jefe de agencia, director de oficina o supervisor, según cada caso.

Tomando en cuenta las expresiones de enfado y preocupación que hicieron a Primera Hora empleados públicos el martes, donde establecieron que en experiencias previas donde también se concedió días libres con cargo a vacaciones, no tuvieron la opción de trabajar a pesar de que querían hacerlo, porque sus oficinas fueron cerradas, se le preguntó a Di Mauro, qué pasaría si una situación así se repite en esta ocasión.

Tras expresar que entendía “su planteamiento y la preocupación de los empleados”, el funcionario citó directamente parte del texto de la orden ejecutiva donde alude a que “los secretarios y demás jefes de agencia deberán ejercer sus poderes, prerrogativas y mejores oficios” y aclaró que en dicha orden se establecía que “cada entidad nominadora tiene el deber y la facultad de ver cómo hacer un balance entre brindar servicios, pero también que los empleados puedan descansar si quieren, pero si tienen que trabajar, continúen”

“Es importante recalcar que esta orden es una oportunidad que le está dando la gobernadora a nuestros servidores públicos para descansar, meditar y reflexionar con su familia en estos días de Semana Santa. No es una obligación que se está imponiendo. Por lo tanto, por eso es que ella establece este carácter de que no sean afectados servicios, y se establece la voluntariedad de estos días”, afirmó.

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Agregó que el memorando recién publicado por la OATRH también establece ese particular de la voluntariedad para acogerse o no a los días libres con cargo a vacaciones.

Sin embargo, al citar su memorando, establece que “cada autoridad nominadora” cumpliría con la orden ejecutiva a través de “orden interna”, según sus circunstancias particulares.

“Cada uno (jefe de agencia), conforme a los parámetros que estableció la gobernadora, y lo que mencionamos en el memorando, pues tiene la facultad de evaluarlos y ver cómo pueden hacer para garantizar que se atienda la preocupación de los empleados y mejores intereses”, insistió

Agregó que las agencias podrían recurrir a alternativas como trabajo remoto, apertura parcial, o que el empleado vaya a trabajar a una oficina cercana que sí abra.

“Eso es discrecional de cada entidad cómo se puede trabajar. Lo importante es que el empleado que quiera trabajar pues tenga la oportunidad de hacerlo”, reiteró, añadiendo que, en el caso de OATRH, “la oficina va a estar abierta” para que puedan trabajar todos aquellos empleados que así lo deseen.

Di Mauro sostuvo que “esta no es la primera vez que lo hacemos” y recordó que el año pasado se emitió una orden ejecutiva “similar a esta” y ellos también publicaron un memorando similar, “y cada autoridad nominadora tuvo oportunidad de establecer los parámetros y atender las ansiedades de sus empleados”.

No fue de su agrado las experiencias previas

Sin embargo, precisamente, según denunciaron empleados públicos, en esas experiencias recientes, en la práctica cerraron las oficinas y no pudieron trabajar, a pesar de que querían hacerlo. Y, peor todavía, les cargaron esos días a vacaciones, en contra su voluntad.

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“Puedo entender la preocupación. Quizás en alguna ocasión pudiera ser que alguna autoridad nominadora entienda que cerrar es lo más adecuado. Y ese es su criterio y se lo respetamos, y obviamente se le brinda deferencia”, insistió Di Mauro.

“Cada uno va a tomar la determinación, pero cumpliendo con la orden de la gobernadora. Hay una instrucción de la gobernadora clara de que no afecten los servicios y también dejó claro que era de carácter voluntario. O sea, que yo entiendo que las autoridades nominadoras van a estar bien conscientes de eso y van a buscar la manera de respetar los derechos de estos empleados. Tenemos un fiel compromiso con ellos y entiendo que van a hacer los ajustes correspondientes. Confiamos de que así sea”, reiteró.

A la pregunta ,una vez más, de qué pasaría si alguna agencia no cumple y no permiten trabajar a empleados que quieran hacerlo, como ya ha ocurrido, Di Mauro respondió que “habría que verlo caso a caso” pero dejó claro que OATRH “no somos una entidad reguladora. Nosotros establecemos unos parámetros. Nosotros no somos una entidad fiscalizadora, no establecemos penalidades ni nada por el estilo, porque eso no está dentro de nuestro marco de la ley”.

“Pero sí, como agencia central de recursos humanos, en caso que surgiera una situación así, lo que correspondería sería verificar, y cada oficina de recursos humanos verificar qué pasó, por qué a este empleado, o a estos empleados no se les dio la oportunidad de trabajar voluntariamente, porque eso no es lo que establece, desea ni dispone la gobernadora ni tampoco el memorando nuestro. Y habría que verlo caso a caso”.

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Algo similar ocurriría con los servicios a la ciudadanía. Si bien nadie debería encontrarse una oficina cerrada si acude a ella, de acuerdo con Di Mauro, también recae en cada secretario o jefe de agencia “asegurar que los servicios esenciales” no se afecten.

No aclaró cómo se establece qué constituye un servicio esencial. En cambio, reiteró que “eso corresponde a cada autoridad nominadora”.

“Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, como gobierno, comoquiera estamos pendiente a asegurarnos que los servicios a la ciudadanía siempre se den”, acotó.

Por último, abordado sobre los reclamos de varias uniones de que los días libres se concedieran sin cargo a vacaciones, indicó que, al momento, no ha recibido ninguna comunicación indicando que se fuera a alterar la orden ejecutiva, facultad que recae en la gobernadora.

De igual forma, indicó que, hasta el momento, no se ha emitido ninguna indicación de parte de la Junta de Supervisión Fiscal que pudiera modificar la disposición, y no esperaba que eso ocurriera.