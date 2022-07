Con una exhortación a abrazar a la familia, Jorge Bracero reveló anoche en sus redes sociales que la semana pasada sufrió una embolia pulmonar, que es cuando una arteria pulmonar se bloquea súbitamente, provocando poca oxigenación y daños en los pulmones, entre otras complicaciones.

El operador auxiliar de la Autoridad de Energía Eléctrica precisó que se sentía “raro” el pasado 20 de julio, día de la marcha contra LUMA Energy en el Viejo San Juan. Mientras participaba de la marcha, notó que algo “no estaba bien”.

“Sentía un enorme calor, me comencé a refugiar en las carpas del área. Hubo mucha gente que quería hablar conmigo por primera vez. Nos tomamos fotos, nos desahogamos y luego comenzamos a marchar. En la plaza Colón tuve que parar. Las personas que me vieron al pasar me dieron agua y toalla mojada y siguieron. Yo me quedé. Algo no estaba bien. Decidí irme al carro en el multipisos y fue como caminar en un desierto”, contó.

Bracero relató que al otro día se sentía peor. Ya para la tarde no se mantenía en sus pies, por lo que decidió acudir a un hospital.

“Algo en mi corazón me dijo que estoy en peligro. Abracé a mi hijo bien fuerte. Lo besé y seguí abrazando. Es el abrazo que un padre solo puede explicar, Jorge tiene 2 años, no va a entender pero va a sentir. Quería esperar por que llegara mi esposa e hija para hacer lo mismo, pero nuevamente la sensación de alerta fue ‘vete ya’”, precisó.

Luego de arrojar positivo y después negativo a COVID-19, comenzaron a hacerle estudios para determinar qué le pasaba. Tenía dificultad para respirar.

“Me entran a emergencia, placas y un MRI, después diagnostican bronquitis asmática e hypoxemia (mi oxígeno era 60%). Me suben a un cuarto, pero es la curiosidad del internista Gómez que da con el verdadero problema. Me hace una prueba adicional por la hypoxemia y da con el verdadero diagnóstico. Una embolia pulmonar. La arteria que lleva sangre a oxigenar a los pulmones está tapada, como llevo dos días así es un milagro completo que esté vivo, bajo toda lógica, iba a morir el jueves en mi casa si no hubiera decidido ir al hospital”, explicó.

“Esta noche salí del hospital, tengo mis recetas y mis referidos para lo que necesite estos próximos meses. Tengo una nueva boleta de vida. No he parado de abrazar a mi familia, de llenarlos de besos, de decirles que los amo”, sostuvo.

Bracero agradeció al personal del Hospital Pavía Santurce por “por salvarme la vida”.