Un diagnóstico de problemas específicos de aprendizaje y trastorno de ansiedad no impidió que Kevin Torres Pagán venciera los obstáculos que limitaban sus aspiraciones de convertirse en pequeño empresario.

Así luchó contra viento y marea, junto con el respaldo de su madre, Brenda Pagán, para identificar los recursos que le impulsarían a ir tras sus sueños, con la ayuda del Centro de Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME), adscrito a la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) en Ponce.

Allí le brindaron las herramientas y experiencias necesarias a través de un curso de empresarismo que le capacitó y certificó hasta establecer Pagán Car Wash & Auto Detailing, un negocio de limpieza de autos a domicilio.

A sus 26 años, Kevin asegura que su empresa “es todo para mí”.

“Siempre me ha gustado bregar con los carros. Mi papá, Walter Torres, se pasaba bregando con mecánica y es algo que me gusta. En mi casa siempre me dijeron que estudiara algo que me guste, no que le guste a los demás, sino a mí”, dijo el egresado de Automeca Technical College, donde completó un grado asociado en mecánica avanzada.

“Luego estuve trabajando (con otra empresa) y, un día, veo al consejero Luis Pérez, de Rehabilitación Vocacional, y le dije que tenía unas ideas. Hice una propuesta y me la aprobaron. Entonces, cogí unas clases que dieron aquí mismo (ARV). Fue una experiencia bastante bonita, estuve un año estudiando el curso”, relató.

Asimismo, destacó que la agencia le otorgó los equipos que requiere para hacer su trabajo, entre estos “una máquina de champú, una máquina de vapor, una cisterna, compresor de aire y aspiradora”. Actualmente, ofrece servicios en el área de Ponce, según los permisos de operación.

“No ha sido fácil, pero se puede, el que persevera, lo logra. El trabajo me ha ayudado a desenvolverme como persona, a dialogar con las personas y tratar de vender un servicio y a bajar la ansiedad. Se siente el cambio, porque uno trabaja a su ritmo”, confesó.

“Yo quisiera, en un futuro, establecerme en algún local y añadir un servicio de tinte. Me encanta mi trabajo, amo lo que hago. Hay muchos servicios por ahí y yo sé que el servicio que ofrezco es de calidad, porque uso los mejores productos del mercado”, apuntó.

Mientras que su madre, Brenda, admitió el orgullo que siente al ver a su hijo encaminado en algo que le apasiona.

“Al principio, Kevin era un nene muy tímido e hiperactivo, pues tiene problemas específicos de aprendizaje. Hicimos todo lo posible para echarlo hacia adelante. Gracias a Rehabilitación Vocacional, pudimos lograr ese paso”, sostuvo la maestra jubilada.

“Él ha dado un cambio, para lo que era Kevin antes y Kevin ahora, el cambio es del cielo a la tierra. Kevin no hablaba, no se expresaba. Pero ahora, cuando veo que habla con los clientes, me siento súper orgullosa que él ha pasado por esa oportunidad”, sostuvo.

Si desea contactar a Pagán Car Wash & Auto Detailing, puede llamar al 787-392-2209.

En la foto, Alberto J. Serrano, propietario de Full House Sound & DJ. ( Facebook )

Crea empresa dedicada al sonido, luces y DJ

Alberto Javier Serrano Torres, de 26 años, también alcanzó su meta mediante el curso de 60 horas que ofrece ARV, certificadas por SG University, una corporación que brinda servicios educativos de desarrollo personal, profesional y educación continua.

“Yo tengo déficit de atención, bastante alta y después me diagnosticaron con ansiedad. Fue mi papá que se dio cuenta, porque cuando pequeño, yo era el último en salir del salón. Se me hace difícil entender cosas”, reveló el hijo de Alberto y María.

Su afición por la música fue la clave para identificar sus fortalezas las que más adelante le llevaron a desarrollarse como técnico de sonido y luego al establecimiento de Full House Sound & DJ, una empresa dedicada a ofrecer servicios de sonido y luces en eventos hasta para 1,200 personas.

“Fue que, en octavo grado, vi a una amiga tocar guitarra y eso me impresionó. Ahí me encantó la música y aprendí a tocar guitarra por YouTube. Entonces, hice una banda con mis amigos, no tuvo éxito, pero me lo disfruté”, dijo el egresado del Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión (CCAT) en Caguas.

“Mi déficit de atención no me deja trabajar (ejecutar) bien los instrumentos, así que quise trabajar como técnico de sonido con artistas, esa era la meta. Mi meta es buena melodía, ofrecerle a la gente una melodía y un ritmo”, apuntó el técnico de sonido y DJ.

Mediante la ARV, Alberto consiguió los equipos para trabajar a partir de diciembre de 2019, entre estos, cuatro bocinas de 12 pulgadas y “buffer”. Asimismo, genera empleo a otro joven en calidad de animador.

“Me siento contento, porque puedo trabajar en lo que me gusta y, pensándolo bien, esto me ha ayudado con la fobia social”, confesó.

Si desea contactar a Full House Sound & DJ, puede llamar al 939-630-4681.

Vital herramienta

Amparo Rodríguez Ramos, director de CAME en la región de Ponce, explicó que, el programa de autogestión económica ha logrado que personas con diversas discapacidades se conviertan en empresarios con servicios de sastrería, artes gráficas, mecánica, estética y “grooming”, entre otros.

“Nosotros vamos a trabajar con la persona que tiene un impedimento y cualifica por Rehabilitación Vocacional; lo podamos llevar a establecer un pequeño negocio. Que la meta de empleo sea a la par con las capacidades que tiene el individuo o podamos verificar que pueda hacerlo, versus sus limitaciones o impedimentos”, expresó.

“Trabajamos con la viabilidad del tipo de negocio y ayudamos en este proceso de rehabilitación. Se ayuda directamente a la persona para que pueda fortalecer sus capacidades y vencer esas limitaciones que, a veces son impuestas por sus impedimentos”, manifestó.

Para información y conocer más sobre estas y otras iniciativas de la ARV, puede visitar la página de internet en www.arv.pr.gov o comunicarse al 787-729-0160.